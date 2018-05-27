Украине грозит глубокий демографический кризис: что делать

Украина входит в период затяжного сильного демографического кризиса, который может продлиться на полвека.

Об этом в эфире ObozTV заявила научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.

"Это даже кризисом назвать тяжело. Кризис - это острый, но не долгий процесс. А в Украине эта ситуация будет длиться очень долго. У нас уже идет быстрое сокращение населения трудоспособного возраста. Сейчас это происходит за счет молодых поколений, вот эти малочисленные поколения родившихся в 90-х, они сейчас входят во взрослую жизнь. То есть плательщиков взносов и занятого населения будет меньше. А вот люди старших поколений, они многочисленнее где-то в 1,5-2 раза. Это может длиться и 50 лет. Пока рожденные в 90-х не будут уходить на пенсию", - отметила эксперт.

При этом Ткаченко не считает главной проблемой невысокую рождаемость в стране.

"Для рождения детей материальное благополучие не главное. У нас уровень рождаемости средний для Европы, где-то около 1,5 ребенка на одну женщину. В той же Польше даже ниже. Но 1,5 ребенка значит, что поколение родителей уже не будет замещено", - добавила она.

По ее словам, увеличить население страны можно не только за счет увеличения рождаемости.

"Например, сделать так, чтобы люди жили дольше. Это не может сделать только государство, здесь важно поведение и самого населения. Если люди у нас и дальше будут жить так мало, то какой смысл рожать, чтобы человек жил до 60-70 лет. Поэтому для Украины главная демографическая проблема – это низкая длительность жизни. Если бы люди жили дольше, они бы дольше сохраняли трудоспособность, активность", - подчеркнула специалист.

Для этого государство должно хорошо просчитать все связанные с этим риски и разработать шаги, которые помогут преодолеть эти процессы.

"Наша самая большая проблема в разобщенности. Если люди будут понимать, что такое общество, что такое государство, для чего оно существует, когда наши государственные мужи поймут, что государство не для того, чтобы решать свои вопросы, а обеспечивать лучшую жизнь для всей страны, тогда все будет правильно", - убеждена демограф.

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Как сообщал OBOZREVATEL, до 2050 года население Украины сократится на 5,5 миллиона жителей.