"Думают про колбасу": Соколова жестко прошлась по украинцам

Качество нынешней украинской власти напрямую соответствует состоянию общества и его настроениям. Несмотря на то, что она избрана демократическим путем, украинцы еще не научились нести ответственность за свои решения и продумывать их на несколько шагов вперед.

Такое мнение озвучила украинская журналистка Янина Соколова во время онлайн-встречи с фанами на YouTube, отвечая на вопрос зрительницы о том, почему в Верховной Раде девятого созыва столько непрофессионалов со скандальным шлейфом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова Скриншот видео

"Это же демократические выборы. Мы с вами имеем счастье жить в демократической стране, в которой все, что вы сейчас видите в Раде, – это олицетворение всей страны. Такой разной, такой иногда самоуверенной, такой: "А, этот же еще не был, давайте этого еще попробуем! Нет, ну а что, хуже ведь уже не будет. Какая разница, что он не имел опыта, – он молодой, надо же на кого-то поменять". Поэтому такая позиция в головах украинцев сейчас прямо переметнулась в театр, который существует в Раде", – считает телеведущая.

Она подчеркнула, что главная проблема украинского общества – желание быстрых перемен и слепая вера в то, что это избавит их от утопических мыслей.

"Это эффект фейерверка. Люди согласны увидеть фейерверк, даже на несколько минут, возможно даже потом им от этого фейерверка выстрелит в глаза, они будут в шоке, но люди все равно готовы рисковать. Потому что всех достала война и то, что не меняется их социальное положение", – объяснила логику действий украинцев Соколова.

Она напомнила, что 40% людей в Украине никогда не выезжали за пределы своей области, поэтому они даже не знают, как может быть в Европе. Кроме того, большинство украинцев вообще не подозревают, что такое стремление в ЕС и чем ценен родной язык.

"Вы думаете для всех так важно принятие языкового закона? Я сейчас сижу в центре Киева, я выйду на улицу и, если спрошу у людей, что для них ценно, то большинство скажет, что это, чтобы "коммуналку" снизили, пенсию повысили, зарплату минимальную желательно тоже. Чтобы доллар был по 8, а лучше по 5 и чтобы война закончилась. Никто не думает про перспективу нашего будущего через 10-20 лет. Все думают о колбасе сейчас. И в этом наша большая проблема", – возмутилась Соколова.

Журналистка добавила, что этим украинцы ментально отличаются от поляков и в целом от современных европейцев. Ведь те думают стратегически о своих детях, в каких условиях будут жить их дети в будущем, а не о том, колбасу какого сорта будут есть сейчас.

"Вот когда мы дойдем до этого, тогда власть будет иной. Но я верю, что это последний круг очищения и мы, наконец, поймем, кто нам нужен. Есть такая пословица, которую россияне часто к нам применяют – х*хол не поверит, Пока не проверит. Нам надо, чтобы нас шкварило", – отметила Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Соколова сказала, что люди, которые пришли к власти в Украине, являются очередным отголоском советского периода, несмотря на свой молодой возраст. Она назвала их "миксом "совка" с малороссами".

Также она возмутилась из-за того, что большая часть украинского общества не имеет малейшего представления об устройстве государства и о том, на чем оно должно базироваться. Такая апатичность и безразличие граждан толкает страну к распаду.

Соколова предположила, что если новая власть не устроит украинцев и пойдет на опрометчивые шаги, то есть высокий риск возникновения нового Майдана.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!