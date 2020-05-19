"Пациентов ждет армагеддон!" Соколова заявила о провале программы по закупке лекарств для смертельно больных

Программа по закупке медицинских препаратов для пациентов со смертельными и хроническими заболеваниями в 2020 году провалена.

Об этом со ссылкой на пациентские организации сообщила журналистка Янина Соколова. По ее словам, пациентов осенью ждет "армагеддон".

"Пациентские организации Украины констатируют: государство провалило программы закупки медпрепаратов в 2020 году", – написала она на своей странице в Facebook.

inlviv.in.ua

Соколова пояснила, что пациенты это может быть чревато смертью для сотен тысяч пациентов, жизнь которых зависит от лекарств.

"Сотни тысяч пациентов по всей Украине, чья жизнь напрямую зависит от лекарств, могут просто ... умереть. Они не смогут приобрести эти лекарства в аптеке, потому что они там не продаются. Они не смогут приобрести эти лекарства и за рубежом, потому что они чрезвычайно дорогостоящие", – подчеркнула журналистка.

По ее словам, в 2020 году в бюджете на программу госзакупок медикаментов была заложена рекордная сумма – 10 миллиардов гривен, однако эти средства могут "пропасть".

"Для того, чтобы уложиться в срок и поставки лекарств состоялись вовремя, процесс закупки лекарств должен был начаться еще в январе с заполнения и подписания основных документов. Сейчас май, документы готовы и все еще ожидают подписания. Таким образом, даже если просто завтра начнется процесс закупки, то лекарства пациенты получат в лучшем случае в следующем году, ведь процесс закупки довольно длительный и занимает не менее 5-7 месяцев (объявление и проведение тендеров, согласования и подписания договоров, планирование поставок)", – пояснила Соколова, добавив, что лекарства у пациентов закончатся уже в сентябре.

Журналистка отметила, что пациентские организации призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля, Офис президента и Владимира Зеленского вмешаться и немедленно принять меры. Единственный способом, подчеркивает она, является обращение за помощью в международные гуманитарные организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Янина Соколова в феврале во время выступления в Верховной Раде призвала народных депутатов решить проблемы онкобольных людей.

По ее словам, есть несколько проблем, которые могут решить депутаты, министр и глава комитета ВР по вопросам здравоохранения – это паллиативная медицина, доступ к медицинскому канабису, психологическая помощь и донорство.

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