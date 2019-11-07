Украинская журналистка Янина Соколова жестко затроллила народного депутата Украины от "Слуги народа" Богдана Яременко из-за громкого секс-скандала.

На странице проекта "Вечер с Яниной Соколовой" в Facebook она предложила вынести вопрос его сексуальных предпочтений на референдум вместе с вопросом русского языка (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

"Почему анал – табу? Может, стоит вопрос с аналом вынести на всеукраинский референдум, вместе с русским языком? Может, в некоторых регионах анал – это не табу, а традиция. Почему вы из Киева указываете регионам, что им со своим родным аналом делать? Вот Яременко и взялся изучить этот вопрос", – постебалась телеведущая над оскандалившимся парламентарием.

Напомним, в сети появилась пародия на главную песню сериала "Слуга народа", посвященная Яременко, оскандалившемуся интимными переписками в стенах Верховной Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 октября Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.

После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же.

В сети спалили "провокацию", выяснив, что Яременко задолго до этого зарегистрировался на сайтах знакомств.

Сеть отреагировала мэмами и насмешками на секс-переписки "слуги народа".

Вскоре была опубликована переписка Яременко с другими девушками.

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