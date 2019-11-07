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7 ноября • обновлено в 13:52
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"Ан*л – на референдум с русским языком!" Соколова затроллила Яременко из-за секс-скандала

1.1т Читать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова жестко затроллила народного депутата Украины от "Слуги народа" Богдана Яременко из-за громкого секс-скандала.

На странице проекта "Вечер с Яниной Соколовой" в Facebook она предложила вынести вопрос его сексуальных предпочтений на референдум вместе с вопросом русского языка (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

Янина Соколова

"Почему анал – табу? Может, стоит вопрос с аналом вынести на всеукраинский референдум, вместе с русским языком? Может, в некоторых регионах анал – это не табу, а традиция. Почему вы из Киева указываете регионам, что им со своим родным аналом делать? Вот Яременко и взялся изучить этот вопрос", – постебалась телеведущая над оскандалившимся парламентарием.

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"Лживое, но, с*ка, в вышиванке!" Соколова жестко прошлась по "ловеласу" из "Слуги народа"

Напомним, в сети появилась пародия на главную песню сериала "Слуга народа", посвященная Яременко, оскандалившемуся интимными переписками в стенах Верховной Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Секс-скандалы в Верховной Раде Украины
Персоны
Янина Соколова Богдан Яременко
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Andria Viktor
Andria Viktor
Трудная работа у депутатов...
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