"Проплатил рекламу на 100 лет вперед?" Соколова затроллила россиян из-за фейков о Бандере

Журналистка Янина Соколова опровергла нелепые фейки российской пропаганды о лидере ОУН Степане Бандере и процветании неонацизма в Украине.

В частности она отреагировала на шквал негативной информации рупоров Кремля о маршах памяти в честь исторического деятеля, которые прошли в украинских городах в день его рождения – 1 января. Ответ на бурные возмущения россиян телеведущая озвучила в своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По всем новостям: в Украине отмечают день рождения Бандеры, МИД официальное заявление делает, люди в Twitter с ума сходят. Такое ощущение, что Бандера вам на сто лет вперед рекламу проплатил", – пошутила над россиянами Соколова.

Соколова и Бандера

Она напомнила им, что Бандера является исторической личностью, а значит неоднозначен. Поэтому для кого-то он Герой, а для кого-то нет.

"Но просто задумайтесь о некоторых интересных фактах. Вы утверждали, что бандеровцы стреляли в спины советским солдатам. Это что, получается, советские солдаты в 1939 году спиной бежали в атаку в западной Украине? Если вы освободили западную Украину, то почему до 1957 года воевали с местным населением? У вас были разные литературные взгляды на творчество Ивана Франко? Вы ненавидите Бандеру, потому что он воевал с русскими в Украине. Задумайтесь вообще над этой фразой", – обратилась к оккупантам журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

скандальный нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский назвал идеологию украинского национализма, ключевой фигурой которого является Степан Бандера, пещерной, а самого политического деятеля –опасным для украинцев.

В свою очередь украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов 1 января поздравил украинцев с днем рождения Бандеры, которому исполнилось бы 111 лет.

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