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"Провели вам цивилизацию в будку!" Соколова ярко осадила Жириновского из-за Украины

2.6т Читать материал на украинском

Журналистка Янина Соколова ярко поставила на место скандального российского политика Владимира Жириновского. Он заявил, что Россия якобы дала цивилизацию и культуру диким украинцам 300 лет назад.

Свои аргументы против маразматичного фейка депутата нелегитимной Госдумы телеведущая привела в шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вот такие мы дикари – голож*пые по степи бегали, пока нас цивилизованные русские не почистили и не умыли. А давайте почитаем, благо, русские меня научили читать, как там обстояли дела с образованием в 17 веке", – с сарказмом отметила Соколова.

После этого она провела россиянам ликбез по развитию образования в Украине и в их стране, указав на существенную отсталость агрессора.

Новости
"Стекловатник для великоросса": Соколова высмеяла маразм Жириновского об Украине

  • 1586 год – на территории Украины общедоступная братская школа открыта во Львове. Подобные школы в последствии открылись в Галиче, Городке, Виннице Немирове, Каменец-Подольском, Луцке, Владимире-Волынском, Дубно, Каменце, Стрые, Стрятыне, Рогатине, Меджибоже и Киеве. Подобная школа на территории современной России открыта в Москве только в 1653 году.

  • 1576 год – открыта Острожская академия, первое высшее учебное заведение в Украине.

  • 1632 год – открыта Киево-Могилянская академия на базе Киевской братской школы, которая имела поддержку Войска Запорожского и гетмана Сагайдачного. "Ну, это эти индейцы, которые там немытые по Гуляйполю бегали и их предводитель – Чингачгук-Длинный Чуб", – смеется телеведущая над домыслами Жириновского.

  • Первое в России высшее учебное заведение – это Славяно-греко-латинская академия. Ее открыл в 1687 году выпускник Киево-Могилянской академии Симеон Полоцкий. "Чему его могли хохлы там научить? Нормальной работы в Москве не нашел – не взяли ни ложечником, ни золотарем, ни конюхом! Пришлось ему детей царя Алексея Михайловича учить. Это вот этот до х*я умный царь, который нас всех приютил, умыл и всему научил", – продолжилп тонкий стеб над россиянами Соколова.

  • 1618 год – украинский писатель и филолог Мелетий Смотрицкий издает "Грамматику", один из самых популярных учебников 17-18 века. Первая "Грамматика русского языка" составлена в 1755 году Михаилом Ломоносовым на основе "Граматики" Мелетия Смотрицкого.

Янина Соколова

Янина Соколова

"Кстати, Ломоносов учился в диких степях – в Киево-Могилянской академии. Так что, Владимир Вольфович, кто кому цивилизацию в будку провел?" – тонко подстегнула Жириновского напоследок Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова поставила на место спикера МИД России Марию Захарову, которая возмутилась принятием в Украине закона о языке. Она высмеяла ее невладение ситуацией, а также провела исторический ликбез, напомнив, как Россия на протяжении столетий пыталась уничтожить украинский язык.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персоны
Янина Соколова Владимир Жириновский
Место
Украина
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ох, и страшна ж она на морду. Чего ж у нее на фотках вечно морда перекошенна то? А текст откровенно глупый, рассчитан на тупеньких и необразованных украинцев. Вы прежде чем этим бредням верить, хоть учебник почитайте. И не ваш, который ныне брехливый от первой до последней страницы. Можете даже не российский взять. Берите учебник так любимого вами ЕС. И удивляйтесь, как там описано, кто вы такие, и что их себя представляете.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
а че этого жида воое слушать - это чмо тупее курицы
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ещё Будда говорил: Мы украинцы самая старая нация в мире)
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Самарский Валера
Самарский Валера
Захаров Дмитрий, ага ,вы такие,подозреваю,что даже мамонты и ихтиозавры были щирыми хлопцами.)))))))))))))))))
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Захаров Дмитрий, "ти б єщьо у тумбочкі ідіот спросіл..."
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