"Провели вам цивилизацию в будку!" Соколова ярко осадила Жириновского из-за Украины

Журналистка Янина Соколова ярко поставила на место скандального российского политика Владимира Жириновского. Он заявил, что Россия якобы дала цивилизацию и культуру диким украинцам 300 лет назад.

Свои аргументы против маразматичного фейка депутата нелегитимной Госдумы телеведущая привела в шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вот такие мы дикари – голож*пые по степи бегали, пока нас цивилизованные русские не почистили и не умыли. А давайте почитаем, благо, русские меня научили читать, как там обстояли дела с образованием в 17 веке", – с сарказмом отметила Соколова.

После этого она провела россиянам ликбез по развитию образования в Украине и в их стране, указав на существенную отсталость агрессора.

1586 год – на территории Украины общедоступная братская школа открыта во Львове. Подобные школы в последствии открылись в Галиче, Городке, Виннице Немирове, Каменец-Подольском, Луцке, Владимире-Волынском, Дубно, Каменце, Стрые, Стрятыне, Рогатине, Меджибоже и Киеве. Подобная школа на территории современной России открыта в Москве только в 1653 году.

1576 год – открыта Острожская академия, первое высшее учебное заведение в Украине.

1632 год – открыта Киево-Могилянская академия на базе Киевской братской школы, которая имела поддержку Войска Запорожского и гетмана Сагайдачного. "Ну, это эти индейцы, которые там немытые по Гуляйполю бегали и их предводитель – Чингачгук-Длинный Чуб", – смеется телеведущая над домыслами Жириновского.

Первое в России высшее учебное заведение – это Славяно-греко-латинская академия. Ее открыл в 1687 году выпускник Киево-Могилянской академии Симеон Полоцкий. "Чему его могли хохлы там научить? Нормальной работы в Москве не нашел – не взяли ни ложечником, ни золотарем, ни конюхом! Пришлось ему детей царя Алексея Михайловича учить. Это вот этот до х*я умный царь, который нас всех приютил, умыл и всему научил", – продолжилп тонкий стеб над россиянами Соколова.

1618 год – украинский писатель и филолог Мелетий Смотрицкий издает "Грамматику", один из самых популярных учебников 17-18 века. Первая "Грамматика русского языка" составлена в 1755 году Михаилом Ломоносовым на основе "Граматики" Мелетия Смотрицкого.

Янина Соколова

"Кстати, Ломоносов учился в диких степях – в Киево-Могилянской академии. Так что, Владимир Вольфович, кто кому цивилизацию в будку провел?" – тонко подстегнула Жириновского напоследок Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова поставила на место спикера МИД России Марию Захарову, которая возмутилась принятием в Украине закона о языке. Она высмеяла ее невладение ситуацией, а также провела исторический ликбез, напомнив, как Россия на протяжении столетий пыталась уничтожить украинский язык.

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