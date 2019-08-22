Украинская журналистка Янина Соколова устроила забавный троллинг президенту России Владимиру Путину за его нелепую критику "зеленой" энергетики.

Так, в своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" телеведущая высмеяла фразу президента России о том, что вибрации от ветряков заставляют вылазить из земли даже червяков. Для стеба она переоделась в костюм крота, который якобы страдает от выработки экологически чистой энергии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова Скриншот видео

"О кротах, оказывается, думает не только Бари Алибасов. Вы думаете он (Путин. – Ред.) шутит, когда говорит, что "зеленая" энергетика гораздо вреднее для экологии, чем добыча нефти, газа и угля? Нет! Потому что шутка, сказанная дважды, это не шутка, а убеждение. 100% эти вредные ветряки изобрели бандеровские ученые, чтобы уничтожать православных кротов!" – шутит Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин вызвал шквал насмешек в сети своим заявлением о вреде альтернативных источников энергии. Его высказывание на Глобальном саммите по производству и индустриализации буквально "взорвало" пользователей.

"Сколько птиц гибнет из-за ветряков? Они так трясутся, что червяки вылезают из земли. Это не шутки. Это последствия", – сказал лидер страны-агрессора.

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