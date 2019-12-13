"В щеках эмбрионы?" Соколова высмеяла "молодость" Путина

Украинская журналистка Янина Соколова ярко ответила российским пропагандистам, которые со злорадством отметили, что президент Украины Владимир Зеленский очень постарел и устал за восемь месяцев на новой должности.

В своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" она напомнила о том, как искусственно пытаются сохранить молодость президента страны-агрессора Владимира Путина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ой, а чего же ваш президент за 20 лет очень сильно помолодел? Вы ему что, вопреки запретам православной церкви в щеки эмбрионы подсадили? Или он Дориан Грей, а Медведев – его увядающий портрет?" – подколола рупоров Кремля телеведущая.

Янина Соколова

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в сети нашли доказательства тому, что Путин прибегает к услугам пластических хирургов. На кадрах заметно, как переместилась родинка Путина. Пару десятков лет назад она находилась на щеке лидера оккупантов. Теперь же "забралась" практически под глаз.

Позже в интернете опубликовали ролик со сравнением внешности Путина в 2013 и 2019 годах. На более давних кадрах на лице лидера РФ заметно немало морщин, тогда как в 2019 году они резко разгладились.

Также пользователи опубликовали коллаж из фотографий Путина с разницей в 10 лет. По мнению некоторых людей, такие изменения не могли произойти с одним и тем же человеком.

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