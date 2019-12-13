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13 декабря • обновлено в 17:38
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"В щеках эмбрионы?" Соколова высмеяла "молодость" Путина

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Украинская журналистка Янина Соколова ярко ответила российским пропагандистам, которые со злорадством отметили, что президент Украины Владимир Зеленский очень постарел и устал за восемь месяцев на новой должности.

В своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" она напомнила о том, как искусственно пытаются сохранить молодость президента страны-агрессора Владимира Путина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ой, а чего же ваш президент за 20 лет очень сильно помолодел? Вы ему что, вопреки запретам православной церкви в щеки эмбрионы подсадили? Или он Дориан Грей, а Медведев – его увядающий портрет?" – подколола рупоров Кремля телеведущая.

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Янина Соколова

Янина Соколова

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Янина Соколова Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Россия
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Комментарии
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
У самой небось и снаружи, и внутри эмбрионы.
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0
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Вот ЭТО хо х лы называют журналисткой!?
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Nayden Serg
Nayden Serg
Браво!!!!
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