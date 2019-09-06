"Путин, введи корвалол!" Соколова высмеяла фейк росТВ о "сафари" на Донбассе

Украинская журналистка Янина Соколова ярко высмеяла фейк российского телевидения о том, что на Донбассе якобы за деньги устраивают охоту на террористов.

Стеб рупорам путинского режима телеведущая устроила в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На канале REN TV произошло чудо – появился говорящий пенис и поведал, что в Украине процветает сафари на людей. В Центральной Африке – это моветон, а в Украине даже приветствуется. Особенности националистической охоты. Судя по всему, у нас и лицензию можно получить на трактористов, автомойщиков, продавцов курятины. На казачьих атаманов охота запрещена – они теперь в Красной книге. Очень популярный вид охоты – загон коммунистов красными флажками", – смеется Соколова.

Также журналистка забавно прошлась по ряженным казакам, которые воюют в террористических группировках "Л/ДНР" против Украины.

"В тренде – охота на обычных казаков. Из-за папах их приравняли к пушным зверям. Но поймать казака непросто – они вертлявые, потому что скачут на лошади. Ну, они так думают – в основном они скачут под Вику Цыганову. Чтобы изловить казака, его нужно приманить. Для этого КБ "Южное" разработало специальный манок – "Ойся ты ойся, ты меня не бойся". О, побежал! Вот он! Ну все уже, вон ушел. Хорошо, что в сторону аптеки пошел, на водопой. Ну ничего, я там капкан поставила – трехлитровая банка, на дне один огурец. У нас в Украине доход от сафари – 50% бюджета. Поэтому мы не можем от этого отказаться, нам же надо как-то пенсии жителям Донбасса платить", – продолжила тонкий стеб над российскими пропагандистами украинка.

Янина Соколова Скриншот видео

Также Соколова обратила внимание на то, что источником фейковой новости стал пост якобы американского блогера с расистским ником в Twitter. У него всего 320 подписчиков, все новости – исключительно о войне в Украине, репосты – на русском языке, а последняя публикация датирована 2016 годом.

Также в качестве "аргументов" россияне использовали слова сербского наемника, террориста "ДНР" Даяна Берича ("Деки"), который сам приехал в чужую страну убивать людей.

"Вот на таких ребят ссылаются доблестные российские антифашисты. Но бабушка-зрительница REN TV не пойдет в магазин покупать телефон ,не подключит интернет и не зайдет в Twitter, чтобы проверить информацию. Она просто сделает вот так: "Ах, хохлы совсем с ума посходили, на бедных пушистых казачков охотятся! Путин, введи корвалол!". Красота, вы даже не представляете, как я вам благодарна! Чем больше вы будете выпускать подобных новостей, тем быстрее не только Крым и Донбасс вернутся в Украину, но и вся Россия съ*бется от вас, дебилов", – эмоционально завершила разгромный эпизод об антиукраинской пропаганде Кремля Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее фейк о том, что иностранцы якобы приезжают на Донбасс, чтобы устроить сафари на террористов, озвучил советник ликвидированного главаря "ДНР" Александр Казаков.

Его повторила российская певица, фанатка "ДНР" Юлия Чичерина. Она заявила, что в зоне ООС на стороне Украины воюют иностранные наемники, которые устраивают сафари на бабушек на огородах и электриков на столбах.

Соколова высмеяла пособницу оккупантов, предложив ей написать новую песню из собственных фейков.

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