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21 декабря • обновлено в 12:21
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"Растим антихриста с чубом!" Соколова ярко высмеяла фейк росТБ о концлагерях Донбасса

1.8т
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Украинская журналистка Янина Соколова забавно развенчала фейк кремлевских пропагандистов, озвученный на программе "60 минут", о том, что Украина якобы собирается строить на Донбассе концлагеря.

В своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" телеведущая ответила рупорам Кремля, предложив им новые идеи для страшилок (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Господи, концлагеря! Я обращаюсь к Красному Кресту и Полумесяцу! По ходу в России закончились запасы галоперидола. Давайте наладим туда поставки! Российская психиатрия не справляется и просто открыла все запасные двери и пожарные выходы. На прошлой неделе мы устроили там "геноцид", на этой – "концлагеря", что будет на следующей?" – задалась вопросом Соколова.

Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот видео

"Тунгусско-донбасский метеорит? Или откроются секретные материалы, в которых мы в подвалах СБУ растим антихриста с вот таким чубом! Кормим его только салом рогатых свиней и заворачиваем в пеленки, отмародеренные у "русскокричащих" младенцев. А когда он достигнет адского совершеннолетия в 13, приведет на землю Донбасса армию тьмы. Кстати, все наши контрактники сами понимаете, с кем и как контракты подписывали", – в шутку добавила она.

После этого Соколова обратилась к россиянам, которые слепо доверяют лживой пропаганде, и призвала их к здравомыслию.

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"Люди ,если вы еще люди, а не мясо, фаршированное радиопередатчиками, остановитесь! Какие, бл*дь, концлагеря? А, хотя да, тут мне принесли чертежи, извините. Действительно – строим концлагеря для трактористов и шахтеров. Для шахтеров выроем огромные темные дырки в земле, и там они будут каждый день по восемь часов без сигарет и водки копать уголь. А за это в наказание мы будем им подло платить зарплату гривнями!" – постебалась над мифами российских пропагандистов журналистка.

"Трактористов ждет концлагерь другого типа – мы каждую зиму будем выгонять их в поле, смотреть в их алчущие прильнуть к земле-матушке глаза и говорить: "Рано, зима еще". И они грустные пойдут домой до весны. Потом запряжем их в кабину комбайна и трактора, включим нацистский кондиционер и пустим сеять и пахать. Платить будем уже долларом, ибо всю землю украинскую скупят американские ковбои в вот таких шляпах! Ужас ужасный ждет Донбасс! Ну, короче, вы поняли, российские зрители: если СМИ вам п*здят, это еще не повод им не доверять", – пошутила в конце над россиянами Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова осадила пропагандистку Кремля Ольгу Скабееву из-за фейка о принудительной депортации жителей Донбасса на Львовщину. Она призвала ее и остальных пособников оккупантов прекратить зомбировать жителей временно оккупированной территории Украины и гадить им в головы.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
http://nedelya-ua.com/news/koval-zhenshchin-s-donbassa-propustyat-cherez-filtracionnye-lagerya-video Как тебе такое заявление, тупaя ты noдcтилкa.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Сначала я думал, что они там все YEбанутые. Потом, решил, что это один из методов боевой пропаганды -"тухлая селёдка". Теперь уверен, что весь бред который они несут в адрес украинцев, это их голубые мечты и сокровенные желания, которые они с превеликим удовольствием осуществили бы, но, пака ссыкотно. Да и Кремль, пока, отмашку не дал,.
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
Кудахчет шопопало.
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