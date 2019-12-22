Украинская журналистка Янина Соколова ярко потроллила топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева. Он заявил, что президент России Владимир Путин якобы является величайшим лидером, которому удавалось решать серьезные глобальные конфликты.

В своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" телеведущая ответила на ложь скандального ведущего жестким юмором и острой критикой действий оккупантов и их приспешников (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

"Русское телевидение кусает само себя за ж*пу. А какие такие конфликты пан Путин разрешил? Где с его подачи наступил мир? Какие многолетние конфликты потушил Путин? Он авианосец свой который год потушить не может! Знаю, нас смотрят в Грузии, Молдове, Карабахе и Чечне. Отпишитесь, как вам Путин-миротворец?" – отметила Соколова.

Кроме того, она шутя предложила странам, пострадавшим от военной агрессии России, учредить специальную награду для ее лидера.

"Может, учредим совместный орден Путина-миротворца в виде 100-килограмового голубя из г*вна и подарим Володьке на 1 января? Как раз ко дню ковровых бомбардировок Грозного", – потроллила Соколова Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова высмеяла циничное заявление Путина о том, что Украине нельзя возвращать контроль над границей на Донбассе, чтобы там не произошла "резня Сребреницы".

Журналистка считает, что президент РФ приехал на "нормандский саммит" только для того, чтобы еще больше раздуть конфликт с Украиной.

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