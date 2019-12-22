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22 декабря • обновлено в 05:05
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"Подарим голубя из г*вна": Соколова высмеяла Соловьева из-за фейка про Путина-миротворца

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Украинская журналистка Янина Соколова ярко потроллила топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева. Он заявил, что президент России Владимир Путин якобы является величайшим лидером, которому удавалось решать серьезные глобальные конфликты.

В своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" телеведущая ответила на ложь скандального ведущего жестким юмором и острой критикой действий оккупантов и их приспешников (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

Янина Соколова

"Русское телевидение кусает само себя за ж*пу. А какие такие конфликты пан Путин разрешил? Где с его подачи наступил мир? Какие многолетние конфликты потушил Путин? Он авианосец свой который год потушить не может! Знаю, нас смотрят в Грузии, Молдове, Карабахе и Чечне. Отпишитесь, как вам Путин-миротворец?" – отметила Соколова.

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Кроме того, она шутя предложила странам, пострадавшим от военной агрессии России, учредить специальную награду для ее лидера.

"Может, учредим совместный орден Путина-миротворца в виде 100-килограмового голубя из г*вна и подарим Володьке на 1 января? Как раз ко дню ковровых бомбардировок Грозного", – потроллила Соколова Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова высмеяла циничное заявление Путина о том, что Украине нельзя возвращать контроль над границей на Донбассе, чтобы там не произошла "резня Сребреницы".

Журналистка считает, что президент РФ приехал на "нормандский саммит" только для того, чтобы еще больше раздуть конфликт с Украиной.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
российская пропаганда Российско-украинский конфликт
Персоны
Янина Соколова Владимир Соловьев Владимир Путин
Место
Украина
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Кузьмин Вячеслав
Кузьмин Вячеслав
Никудышная актриса сново вафельницу открыла? Ну-ну! Давно небыло слышно.
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0
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Окраинская так сказать журналистика пробивает новое дно. В принципе уровень обоза.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Певица гoвна и гноя свЯнина соколова
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