"Аквамен без тризубца": Соколова высмеяла "ДНР" за фейк про Моторолу

Пропагандисты террористов "ДНР" запустили неадекватный фейк о "волшебном" колодце. Он якобы пересох после начала войны на Донбассе и вновь забил источником после прикосновения террориста Арсена Павлова (Моторолы).

Плод фантазии оккупантов рассмешил украинскую журналистку Янину Соколову, и она забавно разгромила выдумку боевиков в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Специально для вас я расскажу о чуде, о настоящем русском чуде! Вот так! Родник пересох под ногами украинских "карателей", отказался русский колодец поить студеной водицей НАТОвских прихвостней! Чтобы засох корешок укропа и не окропил черным семенем донбасских старушек!" – начала стебаться над российской пропагандой телеведущая.

"Бл*дь, плакала вся маршрутка: Моторола исцелил родник! С*ка, автомойщик из Назарета, Нептун е**ный, русалка степова, факир-повелитель жидкости, Аквамен без тризубца! Как же так? А я знаю! Арсен провел двумя пальцами по краю колодца, и тот как сквиртанул и напоил сквиртом весь Донбасс! Узнала об этом жена Моторолы, затаила обиду страшную, ревность хитростную, и приехали на следующий день 33 бойца из батальона "Спарта" и расстреляли колодец, разорвали между двух берез!" – продолжила жестко троллить захватчиков Соколова, имитируя стиль русских сказок.

Янина Соколова и Моторола

После этого она жестко обратилась к авторам подобных фейков, усомнившись в их адекватности и упрекнув в отравлении информационного пространства на временно оккупированных территориях.

"Вы там с ума посходили, сказочные долбо*бы Донбасса?! Вы что людям показываете?! Вы что детей заставляете рассказывать? Они же завтра с педофилом в подвал пойдут: "Деточка, я покажу тебе щенка, которого Моторола гладил", – возмутилась Соколова.

"Это уже начался необратимый процесс. Сейчас пойдут сказки, как Захарченко 33 года сидел на печи и курицу мороженую высиживал, как Гиви полез за медом, но нарвался не на пчел, а на что-то покрупнее. И Губарев, Иван-дурак, пошел за тридевять земель в тундру за картошкой, а стал "народным мэром" Горловки и превратил ее в сказочный Багдад. Если вы меня не слышите, вы батю своего послушайте!" – высмеяла она "икон" пропаганды террористов, показав в конце известный ролик, на котором беглый экс-президент Украины Виктор Янукович кричит: "Остановитесь!".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова ярко разгромила фейк террористов "ДНР" о том, что на оккупированные территории якобы приезжают украинцы за рабами.

Кроме того, она остро ответила террористической "ДНР" на нелепый фейк о зомби в рядах ВСУ, в которых людей превращают специальными лекарствами.

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