"Не можем отбивать фейкомет": Соколова упрекнула украинцев в проигрыше России

Сейчас в Европейском Союзе не совсем понимают свою задачу в помощи Украине на информационном поле борьбы с Россией. Ведь украинцы сами не стремятся одерживать победу над агрессором на этом фронте.

Такое мнение выразила украинская журналистка Янина Соколова по итогам общения с зарубежными экспертами на Международном экономическом форуме в Кринице (Польша). Криком души об этой проблеме она поделилась на личной странице в Facebook.

По словам телеведущей, венгерский журналист в беседе с ней удивился, почему украинцы дают возможность россиянам обеспечивать наступление пропагандистских медиа в своем информационном пространстве. Остальные представители стран Евросоюза выразили аналогичную позицию.

Янина Соколова Facebook Янины Соколовой

"Буду откровенной: европейцы далеки от наших реалий, если не сказать оторваны. Они мало понимают, зачем нам помощь ЕС в борьбе с информационной войной, ежели мы сами не можем наладить архинужные механизмы внутри страны для того, чтобы отбивать российский фейкомет. И они правы", – написала Соколова.

"Потому на первых каналах страны мы не видим эфиров, которые бы разоблачали в глазах "советского человека" ту ложь, которую он ежедневно абсолютно сознательно впитывает в себя с канала, который на его пульте начинается с цифры 200", – возмутилась журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова заявила, что большая часть украинского общества не имеет малейшего представления об устройстве государства и о том, на чем оно должно базироваться. Такая апатичность и безразличие граждан толкает страну к распаду.

Также журналистка говорила, что люди, которые сейчас пришли к власти в Украине, являются очередным отголоском советского периода, несмотря на свой молодой возраст. По ее словам, это напрямую связано с тем, что значительная часть украинского общества сама является таковой и живет теми же ценностями, что и ее кумиры, приведенные в политику.

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