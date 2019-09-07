"Не камни с неба, а х*ем по лбу!" Соколова указала крымчанам на беспредел оккупантов

Пока во временно оккупированном Крыму устанавливают памятники оккупантам, которых называют "вежливыми людьми", их представители устраивают настоящий беспредел и расправы над людьми.

Открыть глаза на горькую правду о сути аннексии украинского полуострова его жителей призвала журналистка Янина Соколова в своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Еще не утихли хороводы вокруг монументов, как "вежливый человечек", защитник "русского мира" ушел из военной части в самоволку, выпил водочки и стал гонять на духовном BMW по пешеходной зоне. Сбил ребенка, а потом с братской любовью избил возмутившуюся мать. Не, ну а шо, главное, шоб "бандеровцы" не прошли!" – с сарказмом высказалась телеведущая о молчаливом согласии на такую жизнь сторонников российской оккупации Крыма.

Янина Соколова Скриншот видео

После этого Соколова призвала крымчан наконец задуматься о том, кем на самом деле являются россияне, присвоившие чужую территорию, и меньше верить топ-пропагандистам Кремля.

"Крымчане, это уже не камни с неба! Это х*ем по лбу! Вот интересно, как скоро вы снесете все эти памятники и переплавите их в один большой вопросительный знак? Зачем, зачем это все? Ответы ищите в Коктебеле – на даче одного уважаемого пожилого репера с пониженным уровнем тестостерона в крови", – подытожила Соколова, показав нелепый ролик, на котором скандальный Дмитрий Киселев начитывает пропагандистский текст с прославлением страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова ярко поставила на место россиян, напомнив, как оккупация Крыма ударила по их экономике. "Только вы ж его не присоединили, а украли. И как? Довольны? Нет? Тогда на*уя был весь этот цирк? Отдайте наши территории и кисните в своем цирке, как хотите. Иначе для вас это будет стоить еще дороже. О холодильнике побеспокойтесь, наконец", – отметила она.

Также Соколова призвала жителей оккупированного полуострова "слать оккупантов на хр*н" и возвращаться в Украину.

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