Журналистка Янина Соколова высмеяла пропагандистов, всполошившихся из-за предложения главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова отметить годовщину сожжения Москвы,и напомнила громкие поражения России.

В новом выпуске своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" она прошлась по мужу известной украинофобскими высказываниями Ольги Скабеевой Евгению Попову, который ведет передачу "60 минут" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Соколову насмешило, что истерия в России началась из-за комментариев под постом Чубарова. "В Украине всерьез заговорили о том, чтобы сжечь Москву", – выдал Попов.

Соколова разнесла военные "победы" России Скриншот из видео

"Чубаров – крымский татарин, и почему бы ему не отмечать славные победы своих дедов? Ну вы же взятие Берлина отмечаете? И победу над Наполеоном, и присоединение Крыма в 2014. А почему татарам нельзя? Или только поражения вам можно отмечать? Вам так нравиться п*ськами меряться? И так не нравиться слушать про свои поражения? Вы войну превратили в спорт!" – отметила Соколова, предложив вспомнить, к примеру день продажи Аляски или Цусимское сражение.

"Неприятненько? Вы не империя, вы *баный инстаграм. Выкладываете фотки с Мальдивов, а сколько перед этим тяжелой челюстно-лицевой работы провели, чтобы вас туда отвезли, скрываете! Вы все такие за мир, а хвастаетесь достижениями в войне. Войной нельзя хвастаться! И праздновать там нехр*н!" – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова публично осудила президента России Владимира Путина за военное вторжение в Крым и на Донбасс и адресовала ему смелое послание.

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