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29 января • обновлено в 23:51
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"Нравиться п*ськами меряться?" Соколова разнесла военные "победы" России

1.5т
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Журналистка Янина Соколова высмеяла пропагандистов, всполошившихся из-за предложения главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова отметить годовщину сожжения Москвы,и напомнила громкие поражения России.

В новом выпуске своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" она прошлась по мужу известной украинофобскими высказываниями Ольги Скабеевой Евгению Попову, который ведет передачу "60 минут" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Соколову насмешило, что истерия в России началась из-за комментариев под постом Чубарова. "В Украине всерьез заговорили о том, чтобы сжечь Москву", – выдал Попов.

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Соколова разнесла военные "победы" России

Соколова разнесла военные "победы" России

Скриншот из видео

"Чубаров крымский татарин, и почему бы ему не отмечать славные победы своих дедов? Ну вы же взятие Берлина отмечаете? И победу над Наполеоном, и присоединение Крыма в 2014. А почему татарам нельзя? Или только поражения вам можно отмечать? Вам так нравиться п*ськами меряться? И так не нравиться слушать про свои поражения? Вы войну превратили в спорт!" – отметила Соколова, предложив вспомнить, к примеру день продажи Аляски или Цусимское сражение.

"Неприятненько? Вы не империя, вы *баный инстаграм. Выкладываете фотки с Мальдивов, а сколько перед этим тяжелой челюстно-лицевой работы провели, чтобы вас туда отвезли, скрываете! Вы все такие за мир, а хвастаетесь достижениями в войне. Войной нельзя хвастаться! И праздновать там нехр*н!" – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова публично осудила президента России Владимира Путина за военное вторжение в Крым и на Донбасс и адресовала ему смелое послание.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Рефат Чубаров Янина Соколова
Место
Украина
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Комментарии
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Марценюк Татьяна
Марценюк Татьяна
Какая-то мерзкая криворотая горгулья
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Идиотина! Вoйну не празднует никто! Празднуют ПОБЕДУ! Потому что вoйна шла не за территории, не за деньги, не за владения! В случае поражения не только русские, но и все прочие народы СССР прекратили бы свое существование, ВOЙНА ШЛА НА ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ НАРОДОВ! Это была этническая вoйна! Идиотские инсинуации этой гниды вызывают просто отвращение! Она наплевала сейчас на 27 миллионов убитых фaшистами советских граждан. Гореть ей в аду.
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Mega Death
Mega Death
....смешно это слышать от любитеьей котлов?
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