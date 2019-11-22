"Хватит ср*ть в головы!" Соколова разнесла Скабееву за фейк о депортации Донбасса

Украинская журналистка Янина Соколова ярко осадила пропагандистку Кремля Ольгу Скабееву из-за фейка о принудительной депортации жителей Донбасса на Львовщину.

Забавный троллинг скандальной россиянке она устроила в своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Конечно, все чистая правда! Вот одна проблема – вагонов не хватает. Поэтому полиция уже сейчас реквизирует со всех аттракционов страны абсолютно все паровозики. Они так и называются – сепаровозики. Но все равно многим придется скакать на западную на этих верблюдах, лошадках и бегемотиках. Как говорится, кто не скачет, тот щи х*ячит. Ну, а тот, кто не захочет депортироваться в Галичину, отправится либо в комнату смеха, либо в комнату страха. Выбирайте сами – Оренбург или Ставрополь", – устроила жесткий стеб Скабеевой Соколова.

Кроме того, у нее вызвало недоумение, почему озвученный россиянкой фейк так быстро разошелся в информационном пространстве. Ведь даже его авторы, пропагандисты "ДНР", признали, что нашли эту выдумку на просторах интернета. Шутя, Соколова предложила им подумать о новых "инфоповодах".

Скабеева и Соколова

"Власти "ДНР" издали указ: если гражданка хоть раз занималась сексом лежа не на иконе, а рядом не стоял духовник со свечой – забивают блудницу углем. Владимир Путин издал указ о принудительной кастрации всех россиян, кто хотя бы раз не был на концерте "Любэ". Если женщина – пришивать яйца и отрезать. Вышла секретная директива – во все детское питание в России добавлять соплю Медведева. Медведев не хочет, чтобы дети голодали, и постоянно сидит с мокрой головой у вентилятора. Указ "минздрава ЛНР": кто пьет боярышник и мизинчик не отставляет – у того мамка умрет", – поделилась телеведущая идеями для новых фейков кремлевских пропагандистов.

Соколова завершила свою зарисовку жестким обращением к рупорам путинского режима, призвав их не зомбировать жителей временно оккупированной территории Украины.

"Уважаемые пропагандисты, может, пора перестать людям ср*ть в головы? Там почти уже по ободок и хлюпает. Нам потом опять кредит у МВФ брать на "Утенка" и "Доместос". А вы это осуждаете", – подколола она информационных пособников оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандисты террористов "ДНР" запустили неадекватный фейк о "волшебном" колодце. Он якобы пересох после начала войны на Донбассе и вновь забил источником после прикосновения террориста Арсена Павлова (Моторолы). Соколова высмеяла бурную фантазию оккупантов.

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