"П**датое-бородатое!" Соколова разнесла Пушилина за идею о "ДНР" в России

Украинская журналистка Янина Соколова гневно отреагировала на слова главаря "ДНР" Дениса Пушилина о том, что Донбасс должен войти в состав России как федеративный округ.

Мощный ответ террористу она озвучила в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У жителей Донбасса должно быть невероятное терпение, чтобы терпеть "невероятного" Пушилина. Этот невероятный, бл*дь, Пушилин своим заявлением поставил под сомнение весь Минский процесс и нормандский формат. Невероятный долбо*бизм и невероятно невеселая перспектива для жителей оккупированных территорий", – возмутилась телеведущая.

Соколова подчеркнула, что из-за скандального публичного заявления Пушилина переговоры в Минске рискуют снова зайти в тупик, и люди Донбасса продолжат жить между миром и войной.

"Пушилина понять можно – окончание войны на Донбассе превращает его из "президента" в тыкву, натыканную мышами. Давайте представим, что Украина и Россия смогли договориться. Например, русские полностью выводят свои войска с Донбасса, но до выборов оставляют свой контроль над границей. Украина берет под контроль "Л/ДНР" и проводит там выборы по своим законам. После чего Россия передает нам границу. И тут "невероятный" Пушилин, вероятно, невероятно ох*еет. Потому что когда после выборов все будут пить шампанское ртом, он – ж*пой, за колючей проволокой. Конечно, он в Россию хочет", – объяснила логику главаря "ДНР" журналистка.

Янина Соколова

После этого она жестко обратилась к нему, требуя оставить, наконец, в покое украинский Донбасс и убраться вон на территорию страны-агрессора.

"Так с**бись ты уже, наконец, туда! Чего ты людей мучаешь, п**датое-бородатое?! Вот как только вы все, невероятные любители березок, уедете в свою страну – поверьте, у нас тут сразу и война закончится, и Донбасс услышат, и русский язык разрешат. А в России для вас места до фига. В Сибири на любой елке можете "республику" организовать. Среди песцов и куниц – Пушилин четкий "президент", – затроллила террориста Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что считает "идеальным вариантом" вхождение отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав России на правах федеративного круга.

Депутат нелегитимной Госдумы Константин Затулин ответил ему, заявив, что идея вхождения террористической организации "ДНР" в Россию является "пока неактуальной" .

При этом Затулин добавил, что официальная Москва считает "Л/ДНР" частью Украины .

Позже он еще раз подчеркнул, что Россия не может думать о включении террористических "Л/ДНР" в свой состав, поскольку является гарантом Минских соглашений и еще не исчерпала все их возможности нормализации ситуации на Донбассе.

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