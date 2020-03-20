Пока Донбасс контролируется террористами Российской Федерации, любые форматы общения с людьми, которые живут там под дулами автоматов, предложенные советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, невозможны.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL отметила украинская телеведущая Янина Соколова, комментируя скандальное заявление Сивохо о "консервных банках, которые раскрылись", адресованное депутатам "Слуги народа". По ее словам, реинтеграция Донбасса возможна только тогда, когда эта территория полностью перейдет под контроль Украины (полный текст блога читайте здесь).

"У меня возникает очень много сомнений относительно платформы господина Сивохо по Донбассу. Как он собирается отделить украинцев и сепаратистов, украинцев и террористов, которые убили 13 тысяч наших ребят на востоке? И захотят ли наши военные воплощать ее – у меня большие сомнения. Пока Донбасс контролируется Россией, любые форматы общения с людьми, которые живут там под дулами автоматов, не-воз-мож-вы. Реинтеграция людей, которые живут там, может состояться только после того, как Донбасс станет нашим", – заверила телеведущая.

Сергей Сивохо 24 канал

До того, по ее словам, говорить с террористами и сепаратистами в любых форматах, табуированно для любой европейской страны.

"Я не вижу конкретных шагов и стратегий, озвученных господином Сивохо, кроме каких-то общих слов вроде "в шаге от мира", "мир и единство". Такая инициатива может быть приравнена к признанию нами сепаратистов и террористов как таковых. Консультативный совет, о котором говорит Андрей Ермак, с террористами невозможен. Ни одна страна мира не разговаривает с террористами", – отметила Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты партии "Слуга народа" обратились к секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой освободить его советника Сергея Сивохо.

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