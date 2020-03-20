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20 марта • обновлено в 10:41
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Соколова разгромила инициативу Сивохо по интеграции Донбасса

3.2т
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Пока Донбасс контролируется террористами Российской Федерации, любые форматы общения с людьми, которые живут там под дулами автоматов, предложенные советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, невозможны.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL отметила украинская телеведущая Янина Соколова, комментируя скандальное заявление Сивохо о "консервных банках, которые раскрылись", адресованное депутатам "Слуги народа". По ее словам, реинтеграция Донбасса возможна только тогда, когда эта территория полностью перейдет под контроль Украины (полный текст блога читайте здесь).

"У меня возникает очень много сомнений относительно платформы господина Сивохо по Донбассу. Как он собирается отделить украинцев и сепаратистов, украинцев и террористов, которые убили 13 тысяч наших ребят на востоке? И захотят ли наши военные воплощать ее – у меня большие сомнения. Пока Донбасс контролируется Россией, любые форматы общения с людьми, которые живут там под дулами автоматов, не-воз-мож-вы. Реинтеграция людей, которые живут там, может состояться только после того, как Донбасс станет нашим", – заверила телеведущая.

Сергей Сивохо

Сергей Сивохо

24 канал

До того, по ее словам, говорить с террористами и сепаратистами в любых форматах, табуированно для любой европейской страны.

"Я не вижу конкретных шагов и стратегий, озвученных господином Сивохо, кроме каких-то общих слов вроде "в шаге от мира", "мир и единство". Такая инициатива может быть приравнена к признанию нами сепаратистов и террористов как таковых. Консультативный совет, о котором говорит Андрей Ермак, с террористами невозможен. Ни одна страна мира не разговаривает с террористами", – отметила Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты партии "Слуга народа" обратились к секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой освободить его советника Сергея Сивохо.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Янина Соколова Сергей Сивохо
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости России
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Раскина Элла
Раскина Элла
Каких 13 тысяч, что она несёт? Пора на свалку, Янина.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, не отбрешитесь, кара неизбежна...
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
пора идти на москву
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Кожедуб на зароботки, что так прижало?
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