"Договариваться с маньяком": Соколова разгромила идею мира с Путиным

Украинская журналистка Янина Соколова заявила, что считает бессмысленными попытки договориться о мире с Российской Федерацией.

По ее словам, это равносильно переговорам с убийцей и маньяком. Яркую параллель она провела во время онлайн-встречи с фанами на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

"С "русскими" договариваться категорически не получится, потому что они самые большие лжецы этого века. Это факт. А по поводу результативности "нормандского формата" – друзья, ну как можно договориться с маньяком, который сейчас насилует и убивает, но при этом к тебе приходит на встречу и говорит: "Ну шо, шо решаем?". Вот как можно с ним договариваться?! Маньяк, который не сошел с пути убийства и насилия, не может иметь поводов для каких-то компромиссов с ним", – уверена телеведущая.

Соколова отметила, что Украине приходится противостоять очень сильному сопернико, который существенно превосходит ее и по количеству войска, и по финансовым возможностям. Однако это не значит, что шансов победить его нет.

"Мы должны найти этот путь и минимизировать общение с Путиным в упомянутых форматах. А найти другой формат, в котором будет оказываться дипломатическое давление и в котором бы мы смогли хотя бы на уровне защиты границ полностью окружить нашими силами все 400 км на границе с Россией. Другого пути нет, пока Путин жив. Его не может быть", – подчеркнула журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите в "нормандском формате", который должен состояться 9 декабря в Париже, планирует ставить вопрос конкретных сроков деоккупации Донбасса.

Также речь пойдет о возвращении всех украинских политзаключенных и пленных.

Помимо этого в Париже будут обсуждаться вопросы, касающиеся гуманитарной и социальной сферы, а также безопасности и проведения местных выборов на оккупированных территориях Донбасса. Зеленский выразил уверенность, что нужно договариваться.

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