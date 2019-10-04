"Пойдет по пи**е!" Соколова рассказала, как "ДНР" развалит Россию

Чтобы Россия развалилась, ей нужно назначать руководителями своих городов побольше бывших террористов "ДНР", как это произошло в городе Элиста (Калмыкия, Россия). Его возглавил экс-главарь "ДНР" Дмитрий Трапезников.

Такую идею в шутку озвучила украинская журналистка Янина Соколова в эфире своей программы "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я предлагаю Украине Донбасс пока не возвращать. ВСУ не сдавать позиции, но и не наступать. Чтобы на какое-то время сохранить эту теплицу по выращиванию эффективных менеджеров и мамкиных экономистов. Когда их там наберется критическая масса, они поедут управлять Россией-матушкой. И тогда Россия-матушка пойдет по п**де", – иронизирует телеведущая.

Янина Соколова

"Губарева назначат губернатором Санкт-Петербурга, и Питер по-настоящему станет культурной столицей – тогда можно будет бегать по Эрмитажу с вываленным х*ром. Пушилна назначат главным счетоводом м*дей Краснодарского края. Плотницкого выберут новым символом олимпиады – надуют и отпустят. И Плотницкий будет рад, что его наконец отпустят. А дух Захарченко станет новым ароматом лапши "Доширак". Ведь, как известно, лапша "Доширак" уже давно правит Россией", – продолжила высмеивать оккупантов Соколова.

Кроме того, она удивилась бунтам, которые начались в Калмыкии после назначения Трапезникова. Журналистка подчеркнула, что россияне так же, как и жители оккупированного Донбасса, должны прочувствовать на себе "русский мир".

"Почему уважаемые калмыки возмутились назначением такого человека?! Ведь он же за все хорошее, против фашизма, за "русский мир". Или калмыки – это не "русский мир"? Как можно быть против человека, который убивал "х*хлов" и руководил "республикой", которая всего за пять лет изобрела таксофон?! Стыдно, господа калмыки!" – с сарказмом отметила украинка.

Также Соколова добавила, что гражданам России не стоит сопротивляться приходу к власти чужаков после того, как они сами отправляли преступников в другую страну для ее захвата.

"Многие против того, что назначили неместного. Но это же не должно вас смущать! Вы же радовались, когда всякие стрелковы, моторолы, прилепины, бородаи, сурковы понаехали и руководили нашим Донбассом. Теперь, так сказать, алаверды от "братского" народа. Теперь, наконец, в Калмыкии введут комендантский час, за использование калмыкского языка будут привязывать к столбам, в плов запретят добавлять укроп, а тех, кто не согласен, отправят копать траншеи. И это только начало", – предупредила россиян Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова заподозрила главаря "ДНР" Дениса Пушилина в стремлении развалить Российскую Федерацию. Такой вывод она сделала после его слов о том, что путем террористических "Л/ДНР" может пойти любой регион России.

Также она высказала мнение, что упрощение процедуры получения российского гражданства для всех украинцев может привести к развалу Российской Федерации.

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