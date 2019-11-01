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1 ноября • обновлено в 23:44
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"Лживое, но, с*ка, в вышиванке!" Соколова жестко прошлась по "ловеласу" из "Слуги народа"

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Украинская журналистка Янина Соколова отреагировала на заявление народного депутата от фракции "Слуга народа" Богдана Яременко о том, что он накажет журналистов, опубликовавших секс-переписки в Верховной Раде.

Ее не на шутку разозлили слова парламентария. Соответствующий пост появился на странице Соколовой в Facebook.

"К ответственности журналистов оно, лживое, привлечет? Ты себя привлек уже. На самом деле в этом господине срез общества. Большой такой слой... Как бы нам не хотелось жить в других реалиях", – написала журналистка.

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Соколова прошлась по Яременко из-за секс-скандала

Соколова прошлась по Яременко из-за секс-скандала

По словам Соколовой, у всех есть похожие на Яременка знакомые. "Жирное, лживое, самоуверенное и прутнеголовое чмо, но, с*ка, в вышиванке", – высказалась она.

"И бороться с ними можно только одним способом: разоблачать и тыкать носом в собственное же д*рьмо. Часто. Даже если за таких, как господин с бабой на фото Вы, друзья, проголосовали", – резюмировала она.

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Тема
Секс-скандалы в Верховной Раде Украины
Персоны
Богдан Яременко Янина Соколова
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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