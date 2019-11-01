Украинская журналистка Янина Соколова отреагировала на заявление народного депутата от фракции "Слуга народа" Богдана Яременко о том, что он накажет журналистов, опубликовавших секс-переписки в Верховной Раде.
Ее не на шутку разозлили слова парламентария. Соответствующий пост появился на странице Соколовой в Facebook.
"К ответственности журналистов оно, лживое, привлечет? Ты себя привлек уже. На самом деле в этом господине – срез общества. Большой такой слой... Как бы нам не хотелось жить в других реалиях", – написала журналистка.
Соколова прошлась по Яременко из-за секс-скандала
По словам Соколовой, у всех есть похожие на Яременка знакомые. "Жирное, лживое, самоуверенное и прутнеголовое чмо, но, с*ка, в вышиванке", – высказалась она.
"И бороться с ними можно только одним способом: разоблачать и тыкать носом в собственное же д*рьмо. Часто. Даже если за таких, как господин с бабой на фото Вы, друзья, проголосовали", – резюмировала она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 октября Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.
Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.
После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же.
В сети спалили "провокацию", выяснив, что Яременко задолго до этого зарегистрировался в соцсети для знакомств.
Сеть отреагировала мэмами и насмешками на секс-переписки "слуги народа".
Вскоре были опубликованы переписки Яременко с другими девушками. Его просили оценить новую одежду и помочь купить квартиру.
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