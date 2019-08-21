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"Русскоязычным вяжет рот!" Соколова припугнула россиян "ириской Парубия"

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Телеведущая Янина Соколова ярко высмеяла фейки россиян о вымышленных ущемлениях русского языка в Украине.

В образе ученой она пригрозила применением против них "ириски с геном Парубия". Забавную зарисовку журналистка представила в своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой", фрагментом которого поделилась на странице проекта в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Совместно сейчас разработали антирусскоязычную ириску. В обычную ириску мы добавили ген Парубия. Понимаете, она русскоязычным так вяжет рот, что они по-русски ничего не могут произнести. Даже исконно русское Кабардино-Балкария", – шутит Соколова.

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Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова спародировала нелепые фейки террористов "Л/ДНР" о ВСУ и заявила, что защитники якобы имеют секретную лабораторию по изготовлению уникального "биологического оружия" – "синичек Б-52".

Также журналистка ярко высмеяла аналогичный фейк скандального российского политика Владимира Жириновского об украинских лабораториях биологического оружия у границ с РФ. Она ответила лидеру ЛДПР, что Украина придумала такую разработку, как "стекловатник для великоросса".

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Тема
российская пропаганда
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Как сказал Анатолий про таких - тупая овца.
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Что эта дура несёт?не устала дно пробивать?
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Старается дура.
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