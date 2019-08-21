"Русскоязычным вяжет рот!" Соколова припугнула россиян "ириской Парубия"

Телеведущая Янина Соколова ярко высмеяла фейки россиян о вымышленных ущемлениях русского языка в Украине.
В образе ученой она пригрозила применением против них "ириски с геном Парубия". Забавную зарисовку журналистка представила в своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой", фрагментом которого поделилась на странице проекта в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Совместно сейчас разработали антирусскоязычную ириску. В обычную ириску мы добавили ген Парубия. Понимаете, она русскоязычным так вяжет рот, что они по-русски ничего не могут произнести. Даже исконно русское Кабардино-Балкария", – шутит Соколова.
Янина Соколова
Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова спародировала нелепые фейки террористов "Л/ДНР" о ВСУ и заявила, что защитники якобы имеют секретную лабораторию по изготовлению уникального "биологического оружия" – "синичек Б-52".
Также журналистка ярко высмеяла аналогичный фейк скандального российского политика Владимира Жириновского об украинских лабораториях биологического оружия у границ с РФ. Она ответила лидеру ЛДПР, что Украина придумала такую разработку, как "стекловатник для великоросса".
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