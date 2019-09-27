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27 сентября • обновлено в 18:44
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"Распанахаем изнутри!" Соколова предупредила Россию о развале из-за Украины

5.9т Читать материал на украинском

Россия рискует получить внутренний конфликт и раскол общества, если присоединит к себе всю территорию Украины.

Такое предупреждение в шутливой форме озвучила украинская журналистка Янина Соколова в своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ребята в Кремле, ау! Вы все еще хотите, чтобы мы с вами стали одной страной? Чтобы Украина вошла в Россию? Страна, которая расколола и церковь, и коммунистов? Давайте, берите! Вы же завтра, как только мы войдем, начнете пи**иться все на остановках. У вас столько сразу мнений появится по любому поводу! Мы вас распанахаем изнутри! Потому что вам все будет и нравиться, и не нравиться, и вообще все – п*д*расы", – предостерегла телеведущая оккупантов.

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Янина Соколова

Янина Соколова

Она также напомнила россиянам о недавней ситуации с задержанием шамана, который шел в Кремль "изгонять Путина", подчеркнув, что с украинскими мольфарами так легко справиться им не удастся.

"Вы себе только представьте, что в России будет целая Украина! Вы там одного шамана испугались – а так к вам сразу 500 тысяч мольфаров придут и Мавзолей брынзой закидают! А вы по привычке пошлете ОМОН – разгонять мольфаров. И тут вам п*зда! Будете тикать на крабах до самой Камчатки! И по пути менять головы памятникам с Петров на Богданов. Вы там это, смекалку свою включите и подумайте – оно вам надо?" – продолжила троллить страну-агрессора Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова заподозрила главаря "ДНР" Дениса Пушилина в стремлении развалить Российскую Федерацию. Такой вывод она сделала после его слов о том, что путем террористических "Л/ДНР" может пойти любой регион России.

Также она высказала мнение, что упрощение процедуры получения российского гражданства для всех украинцев может привести к развалу Российской Федерации.

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Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Анальщица Янина,оперативный псевдоним ""дикая дупа""откуда столько бреда в голове отдельно взятой рагулихе??Она в нее сосет?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украина не нужна никому. Даже украинцам, они бегут со своей родины, задрав штаны
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1
hunt andres
hunt andres
Бог - в помощь !, Какие миллиарды, окстись! Работают за минималку, в жутких условиях бытовых, экономят на всем, получают 3,14здюлей от местных.... Чому завидовать? Вижу каждый божий день этих горемык. Их даже жалко.
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2
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Бог - в помощь !
Бог - в помощь !
Кристина Стефанова, ну допустим не бегут, а едут зарабатывать, а потом миллиарды привозя домой, чем не бизнес ? А ты вот задумайся, будь у вас такая возможность, что от России бы осталось ? Так что твои слова - просто зависть, ну такие вы, что поделаешь.
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Юг Руси
Юг Руси
Чумачечая свЯнина ))))
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