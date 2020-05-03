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3 мая • обновлено в 22:51
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Соколова пояснила, зачем ведет проукраинскую программу на русском

13.8т
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Популярный проукраинский блогер Янина Соколова рассказала, что ведет свою программу на русском языке для того, чтобы многие люди заграницей понимали о чем идет речь.

Об этом она рассказала в Facebook-эфире на OBOZREVATEL. По ее словам, среди зрителей "Вечера с Яниной Соколовой" очень много иностранцев, что делает программу еще более популярной (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По мнению Соколовой, кроме языка, успех ее программы в уникальности – в том, что она не похожа на программы, в которых кто-то кого-то "хейтит".

Янина Соколова

Янина Соколова

"В чем успех? Я думаю, в уникальности того, что ты делаешь, и в таланте, если говорить про блогерство без аттракционов. Ведь "Вечер" – это аттракцион, это не просто – я сижу на диване, о чем-то говорю, кого хейтю или что-то объясняю. Нет. Это довольно сложный процесс, кропотливый труд, еженедельный, целой команды 13 человек, которые над этим работают и делают это телевизионно", – отметила Соколова.

Расшифровку интервью можно почитать по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова раскритиковала режиссера скандального фильма "Дау. Дегенерация" россиянина Илью Хржановского за демонстрацию кадров насилия над детьми из харьковского приюта.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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Ильин Виталий
Ильин Виталий
Нормально чехвостит всех...респект.
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а гдк она сейчас пристроилась,если бы не толик,не кто не знал бы кто это такая
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Внаукраине Потриот, якраз точно навпаки!!!
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