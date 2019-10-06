"Путаете х*р с пальцем!" Соколова повздорила с Добкиным из-за "русского мира"

Между украинской журналисткой Яниной Соколовой и скандальным нардепом VIII созыва, главой партии "Христианские социалисты" Михаилом Добкиным снова произошла жесткая перепалка из-за идеологических разногласий.

Они повздорили во время интервью для программы "Рандеву". В частности, Добкина зацепили слова Соколовой о том, что пропагандистский штамп "деды воевали" и постановочная акция "Бессмертный полк" и ее символика в виде запрещенной "георгиевской" ленты не актуальны и не допустимы для современной Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ваши слова "деды воевали" для меня уже глубоко оскорбительны! Да, у меня воевали два деда. Вы говорите это с иронией и сарказмом! Для вас они не воевали!" – огрызнулся Добкин.

Соколова, в свою очередь, отметила, что ее предки также принимали участие во Второй мировой войне, однако напомнила, что сама по себе фраза "деды воевали" стала мемом из-за пропаганды преступной идеи "русского мира".

"Мемами эти фразы стали у ублюдков, а у нормальных людей это вещи, над которыми шутить нельзя! Если говорите так, как говорите вы "деды воевали", тогда зачем дискуссия? Для меня "георгиевская" ленточка – это не знак "ополченцев", которые воюют против украинской армии. Это цвета георгиевского креста в царское время и медали, которыми награждались люди за особые отличия во время боевых действий", – сказал одиозный политик.

Кроме того, он задал Соколовой неадекватный вопрос о том, будет ли она считать государственный флаг Украины запрещенным, если кто-то с ним в руках кого-то изнасилует.

Телеведущую глубоко возмутило циничное сравнение Добкина, и она ярко поставила его на место, процитировав его же слова.

Добкин и Соколова

"Вы путаете х*р с пальцем, проводя эти аналогии. Это абсолютно разные вещи", – осадила Соколова оппонента.

Однако он продолжал стоять на своем, приводя в качестве аргументов очень нелепые формулировки. "Георгиевская" лента – это плохо? А если ее оденут повстанцы в Венесуэле и пойдут воевать против Уго Чавеса. Это хорошо или плохо?" – съязвил Добкин.

Соколова, в свою очередь, напомнила скандальному украинофобу, что он живет в Украине, а не в Венесуэле, и на востоке его государства идет война, где людей убивают террористы, отличительным знаком которых является именно "георгиевская" лента.

"Поэтому я не одеваю "георгиевскую" ленту сегодня. Но только лишь подчиняясь национальному законодательству, а не потому, что я поменял свое отношение к этому символу, не связанному с новейшей историей Украины", – снова огрызнулся Добкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Добкин раскритиковал украинскую журналистку Янину Соколову за ее речь. По его мнению, ведущая употребила польские слова вместо украинских. "Не надо путать х*р с пальцем. Польские и иные чужеродные слова не впихивай в рідну мову, рогулиха", – написал он.

Также Добкин поскандалил с Соколовой, обозвав ее и сторонников пятого президента Украины Петра Порошенко матерными словами. Кроме того, он перешел на открытые угрозы.

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