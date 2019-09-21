"Не вынул презерватив изо рта": Соколова опозорила Соловьева из-за нападок на Украину

Украинская журналистка Янина Соколова публично унизила топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева из-за его едких высказываний о приветствии ВСУ "Слава Украине!".

Рупор путинского режима сравнил его с лозунгом гитлеровских нацистов и нарвался на жесткий ответ телеведущей в эфире ее шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Владимир Соловьев забыл вынуть презерватив изо рта и начал вещать о разгуле нацизма в Украине. Ну, что, давайте отмываться, а то как-то неприятно на душе. Нацизм победили, а Россия продолжает пользоваться флагом пособников фашизма. Да-да, бело-сине-красный триколор – это знамя власовцев. "Георгиевская" ленточка, кстати, тоже их символ. Как от этого отмываться будете, любители до*баться к словосочетаниям?" – обратилась украинка к Соловьеву, напомнив, что современный символы России придумали ее предатели и пособники немецких оккупантов.

Телеведущая отметила, что украинцы не кричат на каждом углу, что у россиян в качестве государственного флага действительно используется его фашистская вариация. Ведь они понимают, что для современного поколения россиян он стал символом и гордостью.

"Мы относимся к этому с уважением. Ну, как с уважением – уважение заканчивается на границе с оккупированными территориями Донбасса и в Крыму. А так – хоть свастику себе на лоб приклейте и танцуйте этот свой краковяк или что у вас там еще? И не докапывайтесь до истории, а то вы о себе много-много неприятного узнаете!" – напомнила она кремлевским пропагандистам.

Соколова и Соловьев

Завершая тонкий стеб над Соловьевым, Соколова провела ему краткий ликбез о происхождении украинского патриотического приветствия и этимологии советских символов, которые до сих пор так любят чтить в стране-агрессоре.

"Специально для вас, Владимир Рудольфович: Слава Украине! Это приветствие появилось в начале ХХ века и получило распространение во время гражданской войны 1918-1921 годов. В той войне были только один фашисты – с красными звездами на шапках. Кстати, красная звезда – это символ сатаны, мои православные антифашисты", – затроллила журналистка путинского пособника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соколова затроллила топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева за глупую фразу о том, что центр Украины якобы находится в Мавзолее Ленина. Она отметила, что в таком случае рупор путинского режима должен покинуть территорию Украины, ведь столица страны-агрессора стала ее частью.

Также она публично послала его за распространение фейков об истории Украины. Стеб рупору Кремля журналистка устроила в зарисовке по мотивам сериала "Игра престолов".

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