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21 сентября • обновлено в 04:59
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"Не вынул презерватив изо рта": Соколова опозорила Соловьева из-за нападок на Украину

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Украинская журналистка Янина Соколова публично унизила топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева из-за его едких высказываний о приветствии ВСУ "Слава Украине!".

Рупор путинского режима сравнил его с лозунгом гитлеровских нацистов и нарвался на жесткий ответ телеведущей в эфире ее шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Владимир Соловьев забыл вынуть презерватив изо рта и начал вещать о разгуле нацизма в Украине. Ну, что, давайте отмываться, а то как-то неприятно на душе. Нацизм победили, а Россия продолжает пользоваться флагом пособников фашизма. Да-да, бело-сине-красный триколор – это знамя власовцев. "Георгиевская" ленточка, кстати, тоже их символ. Как от этого отмываться будете, любители до*баться к словосочетаниям?" – обратилась украинка к Соловьеву, напомнив, что современный символы России придумали ее предатели и пособники немецких оккупантов.

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Телеведущая отметила, что украинцы не кричат на каждом углу, что у россиян в качестве государственного флага действительно используется его фашистская вариация. Ведь они понимают, что для современного поколения россиян он стал символом и гордостью.

"Мы относимся к этому с уважением. Ну, как с уважением – уважение заканчивается на границе с оккупированными территориями Донбасса и в Крыму. А так – хоть свастику себе на лоб приклейте и танцуйте этот свой краковяк или что у вас там еще? И не докапывайтесь до истории, а то вы о себе много-много неприятного узнаете!" – напомнила она кремлевским пропагандистам.

Соколова и Соловьев

Соколова и Соловьев

Завершая тонкий стеб над Соловьевым, Соколова провела ему краткий ликбез о происхождении украинского патриотического приветствия и этимологии советских символов, которые до сих пор так любят чтить в стране-агрессоре.

"Специально для вас, Владимир Рудольфович: Слава Украине! Это приветствие появилось в начале ХХ века и получило распространение во время гражданской войны 1918-1921 годов. В той войне были только один фашисты – с красными звездами на шапках. Кстати, красная звезда – это символ сатаны, мои православные антифашисты", – затроллила журналистка путинского пособника.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Янина Соколова Владимир Соловьев
Место
Украина
Тег
Слава Украине!
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Яна это кто? И почему её кто-то должен услышать?
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