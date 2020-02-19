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19 февраля • обновлено в 10:54
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"Президент, сейчас не кино!" Соколова мощно обратилась к Зеленскому из-за боя под Золотым

2.1т
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Журналистка Янина Соколова обратилась с сильной речью к президенту Украины Владимиру Зеленскому после масштабного боя ВСУ с российскими оккупантами под Золотым.

Роликом она поделилась на своем YouTube-канале и выразила обеспокоенность в связи с непониманием власти того, что враг не намерен идти на мирный компромисс (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ситуация вышла из-под контроля украинской власти уже давно. То, что сейчас происходит на востоке, – это прямой намек Зеленскому со стороны России, что прекращения войны не будет. Когда наш президент ездит на восток и снимает фильмы, ставя хештег #зашагкмиру, когда наш президент на Мюнхенской конференции рассказывает об этапах примирения с территориями, оккупированными россиянами, когда наш президент говорит, что он смотрит в глаза Путину и мол видит в его глазах понимание, он должен вспомнить то, что произошло 18 февраля. Это яркий лакмус того, что с россиянами договариваться не стоит", – сказала телеведущая.

Она напомнила, что одним из предвыборных обещаний Зеленского было завершение войны на Донбассе. По словам Соколовой, глава государства продолжает рисковать ради выполнения этого пункта. Она также выразила уверенность в том, что и Зеленский, и министр обороны, и начальник Генштаба ВСУ прекрасно осознают, что договариваться с россиянами невозможно без потерь.

Соколова и Зеленский

Соколова и Зеленский

"Сколько потерь еще предстоит на востоке, чтобы украинская власть поняла, что не может быть никакого плана мирного о договоренностях с россиянами?! Не может быть никаких 12 шагов, которые просто фактически легализуют присутствие России на востоке, "гражданскую" войну. Ведь ее нет в Украине. Но в этих пунктах указывается, что совместно с террористами мы должны наблюдать за территориям, которые находятся под оккупацией", – эмоционально высказалась журналистка.

Говоря об этом, она провела параллель с событиями Второй мировой войны и предложила представить себе ситуацию ,в которой фашистские захватчики вместе с советской армией патрулировали бы определенные участки фронта.

"Что будет из этого? Будет то, что произошло утром 18 февраля, но с еще большими потерями. С начала года мы потеряли 20 наших бойцов! Мы теряем их еженедельно, мы еженедельно имеем масштабные обстрелы. Сколько еще должно погибнуть наших ребят, для того чтобы украинская власть в конце концов поняла, что идет война?! Договариваясь с Путиным невозможно закончить эту войну! С террористами и вооруженными формированиями не договариваются!" – напомнила Соколова, подчеркнув, что оккупанты даже не намерены соблюдать Минские соглашения и режим тишины.

"Сколько вы еще должны держать нас всех в напряжении, сколько вы еще будете держать украинцев в состоянии, когда война просто каждое утро наступает им на плеч?! Непредсказуемость ваших действий сеет хаос, панику и большое беспокойство. Нет, не в ЕС, они слишком далеко, а среди нас – граждан. Я уверена, что уже львиная доля тех, кто голосовал за господина Зеленского, и среди военных в том числе, они сейчас находятся в состоянии шока от того, что мы фактически сдаем свою страну террористам", – добавила журналистка.

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Кроме того, она заявила о недопустимости проведения выборов в ОРДЛО осенью, выразив опасения из-за угрозы легализации в мирной Украине пророссийских боевиков.

"Не лгите сами себе! Выборы? Кого выберут – террористов, которые будут управлять этими регионами? Которые сегодня убивали наших ребят, а затем в составе страны будут отвечать и контролировать на местах?! Почему в моей стране, которая декларирует европейские ценности и демократию, ведут договоренности с террористами? Заслужили ли это 13 000 наших ребят погибших? Не могут ли они быть поводом и ответом вам на вопрос, стоит ли договариваться с террористами! Опомнитесь наконец, господин Зеленский! Хватит находиться в заблуждении. Поймите – вы президент, это сейчас не кино! Это жизнь, жизнь наших ребят, которых мы теряем из-за ваших бестолковых решений!" – обратилась Соколова к Зеленскому.

Янина Соколова

Янина Соколова

"РБК-Украина"

Также она призвала украинцев не оставаться безразличными к происходящему и реагировать на такие опасные события как гражданское общество. Журналистка выразила уверенность в том, что залогом безопасности и мира в Украине станут только санкции и крепкая российско-украинская граница.

"Только так мы можем сейчас остановить прохождение этих войск дальше и остановить потери жизней наших ребят. Не будьте равнодушными! Это вам, мои украинцы! Ну, и господин Зеленский, опомнитесь, наконец, снимите очки розовые! Посмотрите на все, что происходит, встретьтесь с войском и помните, что договариваться с врагом – это копать себе яму. Вы уже начинаете это активно делать. Скоро будет финал, если вы не остановитесь. Опомнитесь", – подытожила Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 12 февраля Соколова выступила с мощной речью с трибуны Верховной Рады. Она посвятила ее проблемам онкобольных людей и жестко призвала нардепов помочь их решить.

  • "Я хочу, чтобы народные депутаты, которые присутствуют в этом зале каждый день, помнили, что они тут не для того, чтобы тереть свой прутень, переписываться с проститутками или дерибанить билеты на "95 квартал", а для того, чтобы делать изменения. Онкопациенты особенно в этом нуждаются", – заявила журналистка.

  • Также она обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за блокировки финансирования крымскотатарского телеканала ATR. Телеведущая предостерегла его от повторения ошибок Януковича.

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Читайте все новости по теме "Бой под Золотым" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Бой под Золотым Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Янина Соколова
Место
Украина
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
воно стояло та намотувало соплі на кулак і скиглило не зрозуміло шо
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