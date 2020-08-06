МоваЯзык

Топ-темы:

Соколова мощно обратилась к украинцам из-за СССР: нас учили не любить людей

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
940
Янина Соколова напомнила украинцам, как СССР ломал судьбы людей

Янина Соколова напомнила украинцам, как СССР ломал судьбы людей. Радио Свобода

Украинская журналистка Янина Соколова мощно обратилась к украинцам с постом о любви и о том, как и зачем искренность нивелировалась в СССР.

Его она обнародовала на личной странице в Facebook, призвав современное украинское общество не повторять ошибок прошлого и не идти путем советского тоталитарного режима, который уничтожал все человеческое.

"Любовь. Давно хотела о ней написать, потому что она везде, а мы ментально так привыкли ее скрывать, что делаем вид, что ее нет. Советский союз. Да-да, именно он настойчиво делал из нас людей, которые будут только тогда казаться сильными и успешными, если не будут ее демонстрировать", – пишет Соколова.

"Месяц назад говорила с бабушкой об их любви с дедушкой, которого уже нет на земле. Я спросила, говорила ли она, что любит его. "Да как-то не до того было", – говорила бабушка, прожив с дедушкой 50 лет вместе. Любовь. Нас учили не любить людей. Тонко и подсознательно уверяя, что любить кого-то – это слабость", – добавила журналистка.

По ее словам, главными в советском обществе были победа и сила, умение кого-то или что-то покорить, обратить к своим правилам. Такая поведенческая модель, подчеркнула она, напоминает современную страну-агрессора, Россию, которая сейчас ведет войну на востоке Украины. Следовательно, у нашего государства по сценарию есть только два пути: либо подчиниться, либо продемонстрировать силу и выиграть.

"Целые поколения мужчин и женщин сейчас расхлебывают это в личной жизни. Когда мне было семь и Украина стала независимой, я училась в первом классе запорожской гимназии. Я никогда не проявляла своих чувств. Более того, я их скрывала. Сознательно. Чтобы не показаться слабой", – вспоминает Соколова.

"Сегодня утром я проснулась и выключила функцию оффлайн на телефоне. На мониторе десятки СМС. Среди которых половина – "Я соскучился (лась), "Люблю тебя. Когда встретимся?". От людей разного возраста из разных сфер моей жизни", – восторженно отметила телеведущая.

Она напомнила соотечественникам, что любовь порождает действие быть лучшим, дает аванс, движет и вдохновляет. Кроме того, любовь даже способна преодолеть зло, ведь она – это свобода.

"Завтра наступит новый день. И я хочу, чтобы вы знали, что написать о любви тому, кому искренне, – это замечательно. Сделать по любви тому, кто стоит, – не стыдно. Любовь меняет все. А иногда она спасает тех, кто может завтра рядом уже не быть. Любите... И, не стыдясь, говорите. Это работает. Проверила", – подытожила Соколова.

Янина Соколова обратилась к Украинской

Янина Соколова обратилась к Украинской

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова рассказала о том, почему нужно прививать детям из "пророссийских регионов" Украины язык своей страны и украинскую культуру с детства. Она подчеркнула, что только так они вырастут настоящими украинцами.

УкраинаСССРЯнина Соколова
Поделиться в Facebook
  2. Общество