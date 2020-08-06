Соколова мощно обратилась к украинцам из-за СССР: нас учили не любить людей

Украинская журналистка Янина Соколова мощно обратилась к украинцам с постом о любви и о том, как и зачем искренность нивелировалась в СССР.

Его она обнародовала на личной странице в Facebook, призвав современное украинское общество не повторять ошибок прошлого и не идти путем советского тоталитарного режима, который уничтожал все человеческое.

"Любовь. Давно хотела о ней написать, потому что она везде, а мы ментально так привыкли ее скрывать, что делаем вид, что ее нет. Советский союз. Да-да, именно он настойчиво делал из нас людей, которые будут только тогда казаться сильными и успешными, если не будут ее демонстрировать", – пишет Соколова.

"Месяц назад говорила с бабушкой об их любви с дедушкой, которого уже нет на земле. Я спросила, говорила ли она, что любит его. "Да как-то не до того было", – говорила бабушка, прожив с дедушкой 50 лет вместе. Любовь. Нас учили не любить людей. Тонко и подсознательно уверяя, что любить кого-то – это слабость", – добавила журналистка.

По ее словам, главными в советском обществе были победа и сила, умение кого-то или что-то покорить, обратить к своим правилам. Такая поведенческая модель, подчеркнула она, напоминает современную страну-агрессора, Россию, которая сейчас ведет войну на востоке Украины. Следовательно, у нашего государства по сценарию есть только два пути: либо подчиниться, либо продемонстрировать силу и выиграть.

"Целые поколения мужчин и женщин сейчас расхлебывают это в личной жизни. Когда мне было семь и Украина стала независимой, я училась в первом классе запорожской гимназии. Я никогда не проявляла своих чувств. Более того, я их скрывала. Сознательно. Чтобы не показаться слабой", – вспоминает Соколова.

"Сегодня утром я проснулась и выключила функцию оффлайн на телефоне. На мониторе десятки СМС. Среди которых половина – "Я соскучился (лась), "Люблю тебя. Когда встретимся?". От людей разного возраста из разных сфер моей жизни", – восторженно отметила телеведущая.

Она напомнила соотечественникам, что любовь порождает действие быть лучшим, дает аванс, движет и вдохновляет. Кроме того, любовь даже способна преодолеть зло, ведь она – это свобода.

"Завтра наступит новый день. И я хочу, чтобы вы знали, что написать о любви тому, кому искренне, – это замечательно. Сделать по любви тому, кто стоит, – не стыдно. Любовь меняет все. А иногда она спасает тех, кто может завтра рядом уже не быть. Любите... И, не стыдясь, говорите. Это работает. Проверила", – подытожила Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова рассказала о том, почему нужно прививать детям из "пророссийских регионов" Украины язык своей страны и украинскую культуру с детства. Она подчеркнула, что только так они вырастут настоящими украинцами.