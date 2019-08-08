"Сохраняйте спокойствие!" В сети появились впечатляющие фото ночного боя украинских разведчиков

В сети опубликовали впечатляющие фотографии по ведению ночного боя разведчиков 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

На фото, сделанных в темное время суток, вероятно, через "объектив" прибора ночного видения, видно, как наши защитники отвечают огнем "обнаглевшим оккупантам". Их опубликовали на странице 28-й ОМБр в Facebook (чтобы посмотреть снимки, доскролльте страницу до конца).

"Немного атмосферных ночных фото от наших вам в ленту. Сохраняйте спокойствие и оттачивайте навыки по огневой", — подписали снимки в группе.

Ночной бой разведчиков ВСУ Facebook 28 отдельная механизированная бригада

Пользователи сети оценили яркие фотографии сотнями лайков и репостами, а в комментариях пожелали украинским военным Божьей помощи.

"Удачной охоты!", "Пусть Бог бережет наших дорогих воинов!" — написали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали зрелищные фото и видео масштабных командно-штабных учений ВСУ в зоне ООС на Донбассе. В них было задействовано много танков, самолетов, вертолетов и другой военной техники.

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