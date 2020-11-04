Согласовано разведение сил на 4 новых участках Донбасса. Карта

Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новых участка разведения сил на Донбассе.

Речь идет о Григорьевке, Славяносербске, Петровке и Нижнетеплом, заявил на брифинге 4 ноября исполняющий обязанности командующего Объединенных сил Виктор Ганущак.

"По результатам встречи ТКГ согласовано 4 участка: Григорьевка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое", – приводит его слова "Радио Свобода".

Также Ганущак уточнил, что ситуация после разведения на участках Станица Луганская, Золотое и Петровское в целом остается стабильной и контролируемой.

Карта участков разведения сил на Донбассе. Facebook штаба ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, в ТКГ 28 октября согласовали дату открытия двух контрольных пунктов въезда и выезда на Донбассе – 10 ноября.

Также тогда удалось договориться о разминировании 20 новых участков и переходе к разведению сил и средств на четырех следующих участках.