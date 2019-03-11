Согласие на секс: появились первые "жертвы" революционных изменений в Украине

Национальная полиция в январе-феврале открыла пять уголовных производств по факту принуждения к сексу без добровольного согласия.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос "Українських Новин", в нем уточняется, что расследуются дела по статье 154 Уголовного кодекса (принуждение к вступлению в половую связь).

При этом за указанный период полиция также открыла 17 уголовных производств по фактам сексуального насилия (ст. 153 Уголовного кодекса) и 52 дела по фактам изнасилования (ст. 152 Уголовного кодекса).

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О количестве подозреваемых по этим делам в ответе не уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 января в действие вступают новые правки к Уголовному кодексу Украины относительно изнасилования и сексуального насилия. За решетку на 5-7 лет можно угодить, если даже кто-то из супругов не дал согласия на секс.

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