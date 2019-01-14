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Андрей Алехин
Андрей Алехин
ЖурналистВсе статьи автора

Согласие на секс: каждый вечер тысячи женщин с ужасом ждут пьяного кормильца домой

2.3т

Конечно, лента полна шуточками про згоду на секс, бланком на потрахаться, подписи свидетелей...

Конечно, кто-то (немного) из жартующих знает, что на самом деле это - закон о насилии в семье, и пункт о насильном сексе там примерно между побоями и угрозами.

Конечно, все это очень смешно.

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Но как человек, прекрасно знающий, как это: все детство ждать шести вечера, чтобы понять уже по звонку в дверь - папа сегодня пришел пьяный или нет; как ребёнок, сначала зажимающий уши руками под одеялом под звуки скандала между родителями на кухне, а позже - прячущийся с мамой по машинным отделениям лифтов (и это не считая выдранных в юности волос под крики "Причёска, как у фашиста!", пока мама в командировке, и прочего), я скажу.

В Украине КАЖДЫЙ ВЕЧЕР тысячи (если не десятки тысяч) женщин и детей с ужасом ждут пьяного кормильца домой. Шкала большая: просто от кишкомотания пьяным вяканьем до побоев и увечий. А бежать некуда: квартира одна на двоих, детей никуда не денешь.

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Можно было пойти пожаловаться участковому.

И получить перелом носа от мужа - потому что участковый к мужу же и придёт - доложить.

Новый закон (давно принятый в Европе) должен, по идее, заставить пьяного муженька тысячу раз подумать, прежде чем вякать что-то там с порога. Найдите его и почитайте.

Ну, а потом, конечно, можете расшаривать остроумные фоточки: согласие на секс, пункты: окончание на грудь, на лицо, подписи свидетелей, ха-ха-ха.

Извините, что не смешно.

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Автор
Андрей АлехинАндрей Алехин
Место
Украина
Теги
СексЗаконодательство
Источник
Источник:Facebook Андрея Алехина
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Camobar Camcon
Camobar Camcon
Женщина всегда получает то к чему стремится, половина женщин хотят бояться своих мужчин, (никогда в етом не признаются) и будут долго доставать пока не получат, психика женщины в несколько раз крепче мужской, считается что женщины руководствуются интуицией(инстинктами) а мужчина интеллектом, да ето разные расы, а что не так, мужчин привлекают женщины красивые ерудированые, а женщинам нужен мужчина немного отличающийся от обезьяны, не всех но большинство,
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
Я чегой-то не понял, вышиватные томосяки просрали всем мозг, что самая пьющая нация - кацапы! Но "В Украине КАЖДЫЙ ВЕЧЕР тысячи (если не десятки тысяч) женщин и детей с ужасом ждут пьяного кормильца домой"! Да ещё и закон приняли в защиту паночек от пьяного шумера. Крутяк, бля!!! Что там Жопова со своим капсом накропает?
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Бандерлох Дебил
Бандерлох Дебил
Очередной свидомый дебил)))
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