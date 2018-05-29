Слезы пахнут розами: в США замироточила статуя Девы Марии. Видеофакт

В храме Девы Марии Гваделупской в Хоббсе, штат Нью-Мексико, США на глазах у прихожан заплакала статуя.

Как сообщает Life.ru, в церковь прибыли представители епархии Лас-Крусеса, чтобы проверить, не является ли "плач" Девы Марии мистификацией.

По их словам, на установление истины могут потребоваться годы.

Отмечается, что в скором времени статую планируют отправить на рентген. К тому же планируется опросить свидетелей и изготовителей скульптуры.

По словам пастора Хосе Сегуры, о чуде ему рассказали прихожане. Люди пытались утереть слёзы, но они начинали течь снова. Отмечается, что они были похожи скорее на масло, чем на воду, и пахли розами.

"Тогда я увидел, что она действительно плакала. Думаю, что это напоминание для всех нас, чтобы мы стали ближе к Богу и перестали быть жестокими", - отметил Сегура.

Новость быстро разлетелась по округе, и в церковь начали стекаться верующие. Известие настолько потрясло людей, что один мужчина даже забрал своих пятерых детей из школы, чтобы отправиться в соседний штат посмотреть на святыню.

Из-за этого храм перешёл на круглосуточный режим работы. Прихожане расценивают "чудо" как знак свыше.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России прихожане церкви подрались с полицией.