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31 декабря • обновлено в 05:03
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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
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Президентом стал комик, развели войска и понабирали новых в Раду: главные итоги 2019 от OBOZREVATEL

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2019 год запомнился многим украинцам прежде всего громкими политическими событиями. Новый президент и парламент, монополия на власть “Слуги народа”, возвращение Олега Сенцова и встреча Зеленского с Путиным.

Год был обильным на события. Все уместить в одном материале просто невозможно. Но OBOZREVATEL все же решил подбить итоги уходящего года и собрал главное.

Создание Православной церкви Украины

6 января 2019 года в Украине официально появилась независимая православная церковь. Этому событию предшествовали годы борьбы за равноправие и автокефальность. Настоящий же рывок в вопросе самостоятельности был дан в апреле 2018 года, когда украинские власти официально обратились к Константинопольскому патриархату с просьбой дать украинцам возможность ходить в единую церковь.

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В результате непростых переговоров и политических баталий на Рождество в Соборе святого Юрия избранный предстоятель ПЦУ Митрополит Киевский Епифаний получил Томос об автокефалии. Что от этого украинцам?

Глава ПЦУ Епифаний

Глава ПЦУ Епифаний

Они получили возможность:

  • ходить в украинскую церковь, которая официально признана во Вселенском патриархате;

  • центр ее управления находится в Киеве;

  • богослужения могут проходить на украинском языке.

Правда, не обошлось создание ПЦУ и без скандалов. Резко против церкви выступил один из ее отцов-создателей – Почетный Патриарх Филарет. Борьба продолжается и по сей день.

Президентские выборы – победа Владимира Зеленского

Главное политическое событие уходящего года – победа на выборах президента Украины Владимира Зеленского. Новый глава государства одержал победу более чем уверенно, набрав 73,22% голосов во втором туре.

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Эта победа перезагрузила политические элиты в стране. Во власть пришли ранее малоизвестные чиновники, или попросту люди без опыта работы. Они заполонили Офис президента, а сам глава государства впервые принимал участие в международных поездках.

Президентом стал комик, развели войска и понабирали новых в Раду: главные итоги 2019 от OBOZREVATEL

Какими неординарными историями уже запомнился президент:

  • Назвал секретаря Бориспольского городского совета “разбойником” и выгнал из зала во время совещания. Оказалось, что секретарь был судим, а встреча с президентом произошла во время разгара избирательной кампании.

  • Также скандалом закончилось общение с главой Николаевского облсовета Викторией Москаленко. Она ранее называла Зеленского “малоросом”;

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому именной велосипед и банку меда.

  • Запомнился глава государства и 14-часовым марафоном, в ходе которого отвечал на вопросы журналистов. Видео смешных моментов и попыток сорвать выступление Зе можно посмотреть здесь.

Не стоит сомневаться, смешных моментов с президентом в 2020 году будет достаточно. Ведь сам Зеленский во время инаугурационной речи признался: “В течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это была моя миссия. Теперь я буду делать все, чтобы украинцы по крайней мере больше не плакали”.

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Парламентские выборы – впервые монобольшинство “Слуги народа”

После избрания президент сразу же распустил Верховную Раду и объявил на 21 июля досрочные парламентские выборы. Результаты для команды Зе стали просто потрясающими. Как итог – партия “Слуга народа” провела в парламент 254 народных депутата и получила монобольшинство.

Запомнилась Рада за 4 месяца как успешными голосованиями, так и резонансными скандалами. Среди хорошего можно отметить:

  • Принят закон об усилении уголовной ответственности за фальсификацию лекарств и их распространение. За это будут давать реальные тюремные сроки;

  • Статус участника боевых действий предоставят добровольцам. Им теперь положены социальные льготы;

  • Принятие Избирательного кодекса, блока экономических и социальных законов.

Дмитрий Разумков в день выборов 21 июля

Дмитрий Разумков в день выборов 21 июля

Среди скандального:

  • Первым “зашкварился” нардеп Вячеслав Медяник. Прямо во время заседания парламента “слуга” переписывался в мессенджере с неким собеседником, которому обещал порешать вопрос по заводу “Океан” (судостроительное предприятие в Николаеве) с заместителем генпрокурора Виктором Трепаком.

  • Целое ОПГ создал экс-актер “Квартала 95”, а ныне “слуга народа” Юрий Корявченков ("Юзик"). В СМИ попал разговор нардепа и еще пяти коллег с днепропетровской полицией. Они требовали от силовиков: ежемесячную мзду в размере 600 тысяч долларов, личный контроль громких уголовных дел, долю в игорном бизнесе.

  • Нардеп-насильник Роман Иванисов. В СМИ появилась информация, что “слуга народа” из Ривненской области в середине 90-х сидел в тюрьме за изнасилование.

  • Взбудоражил страну и нардеп Богдан Яременко. Во время голосований он переписывался с несколькими женщинами, а в один момент и вовсе начал заказывать проститутку.

Обмен пленными и разведение войск

7 сентября 2019 года на украинскую землю ступили политические заключенные, которые годами сидели в российских тюрьмах. Всего освобождено 11 узников (среди них Олег Сенцов, Александр Кольченко и другие), а также 24 моряка, которые были взяты в плен во время Керченского конфликта в ноябре 2018 года.

Возвращение украинцев домой

Возвращение украинцев домой

Это стало по-настоящему радостным событием, ведь впервые Москва пошла на глобальные уступки и вернула украинских граждан домой. Такой шаг со стороны Кремля был одним из условий подготовки "нормандской встречи". Взамен Киев с большим трудом, но все же сумел развести войска сразу на нескольких участках: Петровское и Золотое.

Не обошлось, правда, и без потрясений. Так, несколько десятков добровольцев пытались помешать украинской армии отвести войска. В дело пришлось вмешаться Владимиру Зеленского, который вступил с некоторыми из них в словестную перепалку. Она во многом запомнилась из-за одного монолога главы государства.

"Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то, я к тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему..." – сказал Зеленский.

К счастью, властям удалось успокоить людей и разведение состоялось.

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Уже 29 декабря состоялся большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы фигуранты громких расследований. В Украину вернулись 76 человек.

Процесс передачи удерживаемых лиц стартовал в 11:00 на КПВВ "Майорск" под Горловкой и продолжался до 15:00. Около 21:40 борт с освобожденными из плена украинцами приземлился в "Борисполе". Президент Украины Владимир Зеленский встретил героев и дал брифинг журналистам.

“Нормандская встреча” и газовые соглашения

9 декабря состоялись личные переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже. OBOZREVATEL детально описывал саму встречу, предмет общений и интересные детали. По итогу общения (а встреча была с участием канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмануэля Макрона), стороны подписали коммюнике, вот его основные тезисы:

  • До 31 декабря 2019 года обещают провести обмен пленными. Речь идет о формуле всех установленных лиц на всех установленных.

  • Полное прекращение огня на Донбассе до конца года. За этим будет следить специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

  • Обновление плана разминирования территорий.

  • Разведение сил и средств еще на 3-х участках. На каких именно – пока неизвестно.

  • Следующая встреча состоится через 4 месяца (ориентировочно март 2020 года), там обсудят возвращение границы, проведение местных выборов на ОРДЛО.

Встреча в Париже

Встреча в Париже

  • Местные выборы на Донбассе возможны только по украинским законам, без террористов и иностранных войск.

  • Красные линии Украины, озвученные Зеленским: против федерализации, против влияния других государств на вектор развития страны. Не поддерживаем возможность решения конфликта путем сдачи территорий.

  • Закон об особом статусе Донбасса будет продолжен. Ориентировочно на 1 год.

  • "Формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в украинское законодательство.

Как итог этой встречи стали газовые соглашения. О чем договорились:

  • Россия заплатит 2,9 млрд долларов; транзит на 5 лет с возможностью продлить;

  • минимальный транзит - 65 млрд куб.м первый год и 40 млрд куб.м каждый следующий год;

  • тариф на транспортировку (то, что РФ платит Украине) будет расти;

  • Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

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Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Персоны
Владимир Зеленский Олег Сенцов
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины обмен Томос Православная церковь Украины
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Куни Чан
Куни Чан
Не КОМИК стал президентом, а Порошенко им НЕ СТАЛ.
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"Получили возможность ходить в украинскую церковь, которая официально признана во Вселенском патриархате..." А что толку? Как остальные церкви не признавали ПЦУ так и не признают. Да ещё и с УПЦ КП рассорились..
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