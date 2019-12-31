Президентом стал комик, развели войска и понабирали новых в Раду: главные итоги 2019 от OBOZREVATEL

2019 год запомнился многим украинцам прежде всего громкими политическими событиями. Новый президент и парламент, монополия на власть “Слуги народа”, возвращение Олега Сенцова и встреча Зеленского с Путиным.

Год был обильным на события. Все уместить в одном материале просто невозможно. Но OBOZREVATEL все же решил подбить итоги уходящего года и собрал главное.

Создание Православной церкви Украины

6 января 2019 года в Украине официально появилась независимая православная церковь. Этому событию предшествовали годы борьбы за равноправие и автокефальность. Настоящий же рывок в вопросе самостоятельности был дан в апреле 2018 года, когда украинские власти официально обратились к Константинопольскому патриархату с просьбой дать украинцам возможность ходить в единую церковь.

В результате непростых переговоров и политических баталий на Рождество в Соборе святого Юрия избранный предстоятель ПЦУ Митрополит Киевский Епифаний получил Томос об автокефалии. Что от этого украинцам?

Глава ПЦУ Епифаний

Они получили возможность:

ходить в украинскую церковь, которая официально признана во Вселенском патриархате;

центр ее управления находится в Киеве;

богослужения могут проходить на украинском языке.

Правда, не обошлось создание ПЦУ и без скандалов. Резко против церкви выступил один из ее отцов-создателей – Почетный Патриарх Филарет. Борьба продолжается и по сей день.

Президентские выборы – победа Владимира Зеленского

Главное политическое событие уходящего года – победа на выборах президента Украины Владимира Зеленского. Новый глава государства одержал победу более чем уверенно, набрав 73,22% голосов во втором туре.

Эта победа перезагрузила политические элиты в стране. Во власть пришли ранее малоизвестные чиновники, или попросту люди без опыта работы. Они заполонили Офис президента, а сам глава государства впервые принимал участие в международных поездках.

Какими неординарными историями уже запомнился президент:

Назвал секретаря Бориспольского городского совета “разбойником” и выгнал из зала во время совещания. Оказалось, что секретарь был судим, а встреча с президентом произошла во время разгара избирательной кампании.

Также скандалом закончилось общение с главой Николаевского облсовета Викторией Москаленко. Она ранее называла Зеленского “малоросом”;

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому именной велосипед и банку меда.

Запомнился глава государства и 14-часовым марафоном, в ходе которого отвечал на вопросы журналистов. Видео смешных моментов и попыток сорвать выступление Зе можно посмотреть здесь.

Не стоит сомневаться, смешных моментов с президентом в 2020 году будет достаточно. Ведь сам Зеленский во время инаугурационной речи признался: “В течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это была моя миссия. Теперь я буду делать все, чтобы украинцы по крайней мере больше не плакали”.

Парламентские выборы – впервые монобольшинство “Слуги народа”

После избрания президент сразу же распустил Верховную Раду и объявил на 21 июля досрочные парламентские выборы. Результаты для команды Зе стали просто потрясающими. Как итог – партия “Слуга народа” провела в парламент 254 народных депутата и получила монобольшинство.

Запомнилась Рада за 4 месяца как успешными голосованиями, так и резонансными скандалами. Среди хорошего можно отметить:

Принят закон об усилении уголовной ответственности за фальсификацию лекарств и их распространение. За это будут давать реальные тюремные сроки;

Статус участника боевых действий предоставят добровольцам. Им теперь положены социальные льготы;

Принятие Избирательного кодекса, блока экономических и социальных законов.

Дмитрий Разумков в день выборов 21 июля

Среди скандального:

Первым “зашкварился” нардеп Вячеслав Медяник. Прямо во время заседания парламента “слуга” переписывался в мессенджере с неким собеседником, которому обещал порешать вопрос по заводу “Океан” (судостроительное предприятие в Николаеве) с заместителем генпрокурора Виктором Трепаком.

Целое ОПГ создал экс-актер “Квартала 95”, а ныне “слуга народа” Юрий Корявченков ("Юзик"). В СМИ попал разговор нардепа и еще пяти коллег с днепропетровской полицией. Они требовали от силовиков: ежемесячную мзду в размере 600 тысяч долларов, личный контроль громких уголовных дел, долю в игорном бизнесе.

Нардеп-насильник Роман Иванисов. В СМИ появилась информация, что “слуга народа” из Ривненской области в середине 90-х сидел в тюрьме за изнасилование.

Взбудоражил страну и нардеп Богдан Яременко. Во время голосований он переписывался с несколькими женщинами, а в один момент и вовсе начал заказывать проститутку.

Обмен пленными и разведение войск

7 сентября 2019 года на украинскую землю ступили политические заключенные, которые годами сидели в российских тюрьмах. Всего освобождено 11 узников (среди них Олег Сенцов, Александр Кольченко и другие), а также 24 моряка, которые были взяты в плен во время Керченского конфликта в ноябре 2018 года.

Возвращение украинцев домой

Это стало по-настоящему радостным событием, ведь впервые Москва пошла на глобальные уступки и вернула украинских граждан домой. Такой шаг со стороны Кремля был одним из условий подготовки "нормандской встречи". Взамен Киев с большим трудом, но все же сумел развести войска сразу на нескольких участках: Петровское и Золотое.

Не обошлось, правда, и без потрясений. Так, несколько десятков добровольцев пытались помешать украинской армии отвести войска. В дело пришлось вмешаться Владимиру Зеленского, который вступил с некоторыми из них в словестную перепалку. Она во многом запомнилась из-за одного монолога главы государства.

"Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то, я к тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему..." – сказал Зеленский.

К счастью, властям удалось успокоить людей и разведение состоялось.

Уже 29 декабря состоялся большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы фигуранты громких расследований. В Украину вернулись 76 человек.

Процесс передачи удерживаемых лиц стартовал в 11:00 на КПВВ "Майорск" под Горловкой и продолжался до 15:00. Около 21:40 борт с освобожденными из плена украинцами приземлился в "Борисполе". Президент Украины Владимир Зеленский встретил героев и дал брифинг журналистам.

“Нормандская встреча” и газовые соглашения

9 декабря состоялись личные переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже. OBOZREVATEL детально описывал саму встречу, предмет общений и интересные детали. По итогу общения (а встреча была с участием канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмануэля Макрона), стороны подписали коммюнике, вот его основные тезисы:

До 31 декабря 2019 года обещают провести обмен пленными. Речь идет о формуле всех установленных лиц на всех установленных.

Полное прекращение огня на Донбассе до конца года. За этим будет следить специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Обновление плана разминирования территорий.

Разведение сил и средств еще на 3-х участках. На каких именно – пока неизвестно.

Следующая встреча состоится через 4 месяца (ориентировочно март 2020 года), там обсудят возвращение границы, проведение местных выборов на ОРДЛО.

Встреча в Париже

Местные выборы на Донбассе возможны только по украинским законам, без террористов и иностранных войск.

Красные линии Украины, озвученные Зеленским: против федерализации, против влияния других государств на вектор развития страны. Не поддерживаем возможность решения конфликта путем сдачи территорий.

Закон об особом статусе Донбасса будет продолжен. Ориентировочно на 1 год.

"Формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в украинское законодательство.

Как итог этой встречи стали газовые соглашения. О чем договорились:

Россия заплатит 2,9 млрд долларов; транзит на 5 лет с возможностью продлить;

минимальный транзит - 65 млрд куб.м первый год и 40 млрд куб.м каждый следующий год;

тариф на транспортировку (то, что РФ платит Украине) будет расти;

Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

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