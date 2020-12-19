Собраны интересные загадки на логику для детей и взрослых

Детские загадки на логику и мышление порой могут заставить даже взрослого задуматься и ломать голову над ответом.

OBOZREVATEL собрал несколько таких интересных головоломок, где разгадка не так проста как кажется на первый взгляд.

Загадки:

Какой самый популярный способ транспортировки людей на Земле?

Почему роботы никогда не боятся?

Как называется боязнь прихода Санта-Клауса?

Что всегда перед людьми, но увидеть его невозможно.

Где вода стоит столбом?

Ответы:

Пеший

Потому что у роботов стальные нервы

Клаустрофобия

Будущее

В стакане

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