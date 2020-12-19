Собраны интересные загадки на логику для детей и взрослых
Детские загадки на логику и мышление порой могут заставить даже взрослого задуматься и ломать голову над ответом.
OBOZREVATEL собрал несколько таких интересных головоломок, где разгадка не так проста как кажется на первый взгляд.
Загадки:
Какой самый популярный способ транспортировки людей на Земле?
Почему роботы никогда не боятся?
Как называется боязнь прихода Санта-Клауса?
Что всегда перед людьми, но увидеть его невозможно.
Где вода стоит столбом?
Ответы:
Пеший
Потому что у роботов стальные нервы
Клаустрофобия
Будущее
В стакане
Как ранее писал OBOZREVATEL:
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