Собраны интересные загадки на логику для детей и взрослых

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
750
Собраны интересные загадки на логику для детей и взрослых

Детские загадки на логику и мышление порой могут заставить даже взрослого задуматься и ломать голову над ответом.

OBOZREVATEL собрал несколько таких интересных головоломок, где разгадка не так проста как кажется на первый взгляд.

Загадки:

  • Какой самый популярный способ транспортировки людей на Земле?

  • Почему роботы никогда не боятся?

  • Как называется боязнь прихода Санта-Клауса?

  • Что всегда перед людьми, но увидеть его невозможно.

  • Где вода стоит столбом?

Ответы:

  • Пеший

  • Потому что у роботов стальные нервы

  • Клаустрофобия

  • Будущее

  • В стакане

Как ранее писал OBOZREVATEL: