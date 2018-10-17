Собор по Томосу: стало известно о неожиданных проблемах

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель УАПЦ Макарий (Малетич) заявил, что Собор, на котором будет принято решение об объединении украинских церквей, состоится лишь тогда, когда будет устав и название единой церкви, а сейчас "ничего этого нет".

"Объединительный Собор тогда будет, когда подготовят устав, будет название объединяющей церкви. Еще об уставе мы не говорим, названия объединяющей церкви нет. Нет статуса или модели, которая должна быть, это будет патриаршее или митрополичье устройство. С чем идти на Собор?" – сказал он в эфире телеканала ZIK.

Также Макарий рассказал, что 14 октября у него был разговор по данному вопросу с главой УПЦ КП Филаретом, который закончился спором.

"Меня поразило это общение. Когда мы встретились, то патриарх обратился ко мне, мол, надо срочно Собор собирать. Я говорю: "Ваше святейшество, Собор собирать – нет устава". А он говорит: "А устав у меня есть". "У меня тоже есть, но из двух уставов надо сделать один". "Нет, – говорит, – мой будет устав". 15-й год повторяется", – сказал предстоятель УАПЦ.

По словам священнослужителя, споры вызывают также и другие вопросы, в частности название новой церкви, ее статус и модель.

"Второй вопрос – какое название будет... Третий вопрос, какой статус, или какая модель. Когда я сказал, может быть митрополичья или патриаршая – надо знать, он (Филарет. – Ред.) со злобой сказал, что "нет, будет патриаршая". А экзархи ничего не говорят. Такие дела", – продолжил митрополит Макарий.

Он подчеркнул, что вопрос названия объединенной церкви, по его словам, до сих пор открыт.

"Когда мы подписывали обращение к Вселенскому Патриарху, сам президент сказал, что название будет Православная церковь в Украине. Но сейчас о названии никто не говорит. Говорят, что его готовит Вселенский Патриарх", – добавил Макарий.

На вопрос о том, как повлияют споры между церквями на проведение Собора, митрополит сказал:

"Не знаю. Чего про Собор говорить? Прежде надо обсудить вопросы текущие, а потом про Собор говорить. Если Собор, то надо устав объединяющей церкви – надо готовиться где-то 2 недели. Модель надо знать", – подчеркнул он.

На вопрос, кому же будут вручать Томос, ответил коротко: "Это Богу известно".

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриархат 11 октября принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви.

При этом Константинополь объявил о нескольких других важных шагах, в частности, о снятии анафемы с патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.