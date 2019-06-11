Скандальный собор Филарета: ПЦУ предупредили, чем все может закончиться

Поместный Собор, который созывает почетный патриарх Филарет, может привести к окончательному разрыву его отношений с Православной церковью Украины и появлению еще одной церковной юрисдикции.

О таком варианте развития событий в эфире ObozTV рассказал религиовед Руслан Халиков, комментируя скандальные заявления Филарета о созыве Собора и его отказ от Томоса.

"Филарет и те, кто пойдет на этот Собор, подтвердят существование церкви Киевского патриархата. Скорее всего, они таким образом разорвут отношения с ПЦУ", – отметил эксперт.

По словам Халикова, с точки зрения Православной церкви Украины этот Собор нелегитимен.

"Представителям ПЦУ было бы правильно осудить его и наложить какие-то санкции на Филарета, которого они считают митрополитом и членом Синода своей церкви", – считает он.

В то же время, уточнил религиовед, с точки зрения Киевского патриархата – это легитимный Собор.

"Как раз в Киевском патриархате поместный Собор должен быть состояться в прошлом году, по их уставу. Поскольку они так и не прекратили официально своего существования как патриархии, то считают, что имеют право созывать Собор", – объяснил Халиков.

По его прогнозу, потеря автокефалии ПЦУ не грозит.

"Это может произойти только в том случае, если все или большинство епископов ПЦУ вернутся в Киевский патриархат. Но это сложно себе представить", – уверен он.

"Максимум, что нам грозит – появление дополнительной юрисдикции в Украине. Было три самых крупных (ПЦУ, УПЦ МП и греко-католическая церковь. – Ред.), теперь будет четыре", – добавил эксперт.

Также Халиков убежден, что в Константинополе прекрасно осведомлены о происходящем в Украине, но не считают это причиной для отзыва Томоса.

"Единственное, что может вызывать скандал – если предстоятель ПЦУ придет к согласию с патриархом Филаретом. Но вы знаете, что он (Епифаний. – Ред.) сейчас в Стамбуле и общается с патриархом Варфоломеем", – подытожил он.

Почетный патриарх Филарет cerkva.info

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