Скандальный собор Филарета: ПЦУ предупредили, чем все может закончиться

Поместный Собор, который созывает почетный патриарх Филарет, может привести к окончательному разрыву его отношений с Православной церковью Украины и появлению еще одной церковной юрисдикции.
О таком варианте развития событий в эфире ObozTV рассказал религиовед Руслан Халиков, комментируя скандальные заявления Филарета о созыве Собора и его отказ от Томоса.
"Филарет и те, кто пойдет на этот Собор, подтвердят существование церкви Киевского патриархата. Скорее всего, они таким образом разорвут отношения с ПЦУ", – отметил эксперт.
По словам Халикова, с точки зрения Православной церкви Украины этот Собор нелегитимен.
"Представителям ПЦУ было бы правильно осудить его и наложить какие-то санкции на Филарета, которого они считают митрополитом и членом Синода своей церкви", – считает он.
В то же время, уточнил религиовед, с точки зрения Киевского патриархата – это легитимный Собор.
"Как раз в Киевском патриархате поместный Собор должен быть состояться в прошлом году, по их уставу. Поскольку они так и не прекратили официально своего существования как патриархии, то считают, что имеют право созывать Собор", – объяснил Халиков.
По его прогнозу, потеря автокефалии ПЦУ не грозит.
"Это может произойти только в том случае, если все или большинство епископов ПЦУ вернутся в Киевский патриархат. Но это сложно себе представить", – уверен он.
"Максимум, что нам грозит – появление дополнительной юрисдикции в Украине. Было три самых крупных (ПЦУ, УПЦ МП и греко-католическая церковь. – Ред.), теперь будет четыре", – добавил эксперт.
Также Халиков убежден, что в Константинополе прекрасно осведомлены о происходящем в Украине, но не считают это причиной для отзыва Томоса.
"Единственное, что может вызывать скандал – если предстоятель ПЦУ придет к согласию с патриархом Филаретом. Но вы знаете, что он (Епифаний. – Ред.) сейчас в Стамбуле и общается с патриархом Варфоломеем", – подытожил он.
Почетный патриарх Филарет
cerkva.info
Как сообщал OBOZREVATEL:
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что намерен восстановить Киевский патриархат.
В ответ в ПЦУ признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.
Также в ПЦУ заявили, что такие действия почетного патриарха разрушают единство церкви. Епископ Адриан Кулик-Богдан назвал Филарета "профессиональным раскольником и бунтарем".
11 июня Филарет объявил о решении созвать поместный православный Собор, хотя устав церкви такого права ему не дает. "Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня", – заявил он журналистам.
Также Филарет заявил, что не был ознакомлен с содержанием Томоса до его получения, а потому не принимает его.
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