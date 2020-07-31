Мои друзья прилетели по работе в Германию.

Едут из аэропорта с таксистом-хорватом и разговаривают. Он снял маску и они без масок.

На светофоре.

Им громко сигналит соседняя машина и водитель руками показывает - мол наденьте немедленно маски.

Открыли окно.

- В чем дело?

- Я сейчас сфотографирую ваши номера и пожалуюсь в полицию. Вы и ваши пассажиры в нарушение закона едут без масок.

И что вы думаете.

Водитель такси.

Тут же начал извиняться, надел маску и попросил моих друзей тоже надеть.

До конца пути никто уже маску не снимал.

Вечером.

По дороге в гостиницу, зашли в продуктовый купить воду. Забыли про маски.

На них сразу накинулись другие покупатели и буквально вытолкали из магазина. Друзья говорят, на нас все так смотрели будто мы у них украли что-то.

Утром.

Друзья приехали на встречу в большой офисный центр. Уже в масках - все как положено.

После встречи.

Вышли из здания, сняли маски и решили перекурить.

Тут же выбежала охрана:

- Вы не можете снимать маску находясь ближе чем 50 метров от здания. Наденьте немедленно.

Кто -то скажет - стукачество.

Кто-то тупо пошлёт.

Но.

После украинских реалий тотального не соблюдения карантина - мои друзья в шоке от увиденного в Германии.

Самосознание и ответственность немцев, как всегда находится на запредельном уровне. Все четко, все соблюдают правила, люди реально ходят везде в масках.

Это не вопрос.

Помогают маски или не помогают. Люди соблюдают сами и требуют от окружающих соблюдать написанные и принятые правила.

Слышишь, Ляшко.

Правила пишут, чтобы их соблюдать.

Говорят.

В Украине, опять рекорд выявлений коронавируса.

Ну так мы ж решили, что этот вирус нас не касается.

Типа.

Это головная боль власти.

Это они должны следить, а не мы.

Мы не делаем замечаний нарушителям.

Мы не бойкотируем заведения работающие по беспределу.

Мы уже и сами не сильно заморачиваемся с карантином.

Но зато.

Куда не прийдешь, везде стоны:

- Ой, бл*. Опять антирекорд.

- Ой, бл*. Мы в красной зоне.

- Ой, бл*. Мы под запретом в Европе.

- Ой, бл*. Когда же это закончится.

Думаю.

Нам стоит в зеркало поглядеть, чтобы понять - мы несём солидарную ответственность с властью за весь тот вяло растущий п*здец, который длится вот уже который месяц.

И конца и края ему не видно...