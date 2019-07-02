Собирают Майдан: украинцы взбунтовались из-за решения ЦИК по Клюеву и Шарию

Украинцы взбунтовались из-за решения ЦИК зарегистрировать кандидатами в народные депутаты пророссийского блогера Анатолия Шария экс-главу Администрации беглого президента Виктора Януковича Андрея Клюева.

В сети появились призывы собрать новый Майдан. Так, в частности, подобную инициативу озвучил волонтер и журналист Роман Синицин.

"Зарегистрировали, хотя они не жили последние 5 лет в Украине и по закону вообще не имели никаких шансов быть зарегистрированными. А в это время из тюрем выпускают террористов и убийц Небесной Сотни. Я этого терпеть не собираюсь. В 20:00 те, кому не пох*й, выходят на Майдан", – написал он в Facebook.

Украинцы собирают Майдан из-за Клюева и Шария

По словам Синицина, не играет роли, за кого собираются проголосовать украинцы, главное – быть за Украину и выйти на протест против вопиющего решения.

Коллеги журналиста быстро распространили в сети его призыв. "Это далеко не дно. Углубляемся. Майдан в 20:00", "Приходите!", "Это уже не одиночный случай, а тотальная пи***. Судебная реформа оказалась порталом в ад", – поддержали они Синицина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЦИК принял решение зарегистрировать на внеочередные выборы в Верховную Раду блогера Анатолия Шария, который идет в парламент под №1 в политсиле "Партия Шария".

Также официально разрешили баллотироваться в народные депутаты и экс-чиновнику Януковича Андрею Клюеву, который идет кандидатом по мажоритарному округу №46 в Донецкой области от "Либеральной партии Украины".

Отметим, у Кюева получилось добиться регистрации со второй попытки.

21 июня он подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации на внеочередных выборах в Верховную Раду. 23 июня ЦИК отказала Клюеву в регистрации.

Но уже 1 июля Верховный суд Украины отменил решение ЦИК о запрете регистрации Клюева.

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