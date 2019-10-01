Собирают компромат: названа настоящая цель переписи населения в "Л/ДНР"

Перепись населения, которую во вторник, 1 октября, начали в террористических "Л/ДНР", может быть опасна для жителей как оккупированного Донбасса, так и подконтрольных Украине территорий.

На подвох обратил внимание в Facebook заместитель главы Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко.

"Некоторые вопросы официальной анкеты (всего их 25) указывают на то, что оккупационные администрации собирают данные о родственных связях. Насколько благонадежна семья, благонадежна ли, насколько она состоятельная в понимании "Л/ДНР". Это может зависеть от того, где живут родственники опрошенных и чем они занимаются. Сбор таких данных может быть опасным для тех, кто живет на украинской территории и пересекает линию разграничения", – предупредил он.

Названа настоящая цель переписи населения в "Л/ДНР"

По его словам, если террористы узнают, что чьи-то родственники служат в ВСУ, правоохранительных или государственных органах, могут быть соответствующие санкции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что с 1 по 14 октября террористы намерены провести поквартирный обход. Также по "республике" установят стационарные пункты, где будет проводиться перепись.

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