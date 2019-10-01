Главная Новости
1 октября • обновлено в 23:47
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Собирают компромат: названа настоящая цель переписи населения в "Л/ДНР"

823 Читать материал на украинском

Перепись населения, которую во вторник, 1 октября, начали в террористических "Л/ДНР", может быть опасна для жителей как оккупированного Донбасса, так и подконтрольных Украине территорий.

На подвох обратил внимание в Facebook заместитель главы Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко.

"Некоторые вопросы официальной анкеты (всего их 25) указывают на то, что оккупационные администрации собирают данные о родственных связях. Насколько благонадежна семья, благонадежна ли, насколько она состоятельная в понимании "Л/ДНР". Это может зависеть от того, где живут родственники опрошенных и чем они занимаются. Сбор таких данных может быть опасным для тех, кто живет на украинской территории и пересекает линию разграничения", – предупредил он.

Новости
"Зато праздники каждую неделю": в "ЛНР" начались массовые увольнения и тотальные задержки зарплат

Названа настоящая цель переписи населения в "Л/ДНР"

Названа настоящая цель переписи населения в "Л/ДНР"

По его словам, если террористы узнают, что чьи-то родственники служат в ВСУ, правоохранительных или государственных органах, могут быть соответствующие санкции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что с 1 по 14 октября террористы намерены провести поквартирный обход. Также по "республике" установят стационарные пункты, где будет проводиться перепись.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel