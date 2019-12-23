"Собирают деньги для "Л/ДНР" по церквям!" В Германии заметили следы "русского мира"

Россия снабжает и поддерживает террористические военные подразделения "Л/ДНР". В частности, к финансированию боевиков причастна даже такая структура "русского мира", как Российская православная церковь.

На это обратил внимание в своем Telegram-канале блогер Фашик Донецкий. По его информации, в приходах РПЦ в Германии под видом "богоугодных дел" с прихожан собирают пожертвования, которые якобы должны направляться детям Донбасса.

"Дела денежные или откуда деньги в "ДНР"? Недавно по Skype пообщался со своей хорошей знакомой из Донецка, назовем ее Светлана, которая после начала войны уехала жить к своей дочери в Германию, а именно в Баден-Баден. Она с сожалением поделилась некоторыми фактами, которые отравляют ей жизнь, и как оказалось, причиной тому "русский мир", – пишет он.

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в приходах РПЦ в Германии собирают пожертвования для "детей Донбасса"

Блогер отметил, что Светлана с тревогой следит за событиями на Донбассе и "иллюзий в отношении происходящего на родине не испытывает". А о деяниях РПЦ в Германии узнала, когда решила приобщиться к сбору гуманитарной помощи для жителей оккупированных Россией украинских областей

"Сбор гуманитарки осуществляется в приходе Преображения Господня и св. Спиридона Тримифутского РПЦ. Организовывает его там иммигрантка из России и прихожанка этого храма Надежда Хельбинг. А кроме гуманитарной помощи фрау Хельбинг и настоятель вышеупомянутых парафий игумен Андрей Готфрид также занимаются сбором денежных пожертвований, которые исчисляются тысячами евро. Все собранные средства официально как бы идут на помощь детям Донбасса и сиротам", – цитирует он рассказ Светланы.

При этом подчеркнул, что на самом деле 30% из этих средств некая Надежда и "честный отец", которого прихожане, за связи с российскими спецслужбами, тайком называют "человек в погонах", – непременно оставляют себе. А потом через проверенных помощников передают в Донецк, где они, утверждает блогер, используются далеко не по назначению.

Ссылаясь на слова своей знакомой, он также отметил, что подобные схемы существуют и в других приходах РПЦ Германии.

"Видать, западные санкции здорово придавили Путина, раз он решил собирать деньги на содержание своих военных и ополченцев "Л/ДНР" по зарубежным церквям! Интересно, знает ли канцлер Германии и добропорядочные немецкие бюргеры, что денежные средства с их страны идут на финансирование терроризма?", – поинтересовался Фашик Донецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Службы безопасности Украины в Винницкой области выявили группу граждан, которые занимались поставкой товаров в "ДНР" и "ЛНР" и платили налоги так называемым республикам.

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