Собаку с самыми длинными ушами нашли в Украине: ее фото покорили сеть

Собаку с самыми длинными ушами внесут в книгу рекордов Украины. На награду претендует пес Умка из приюта породы метис.

Уши хвостатого, по предварительным данным, достигают 15 см. Фото животного опубликовала на своей странице в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Особенностью является то, что при таких размерах ушки не падают, а стоят как у фараоновой собаки. Точные замеры будут осуществлены ветеринарным врачом Нелей Левченко во время фиксации рекорда", – написала Ветрова.

Заявку на рекорд подала 11-летняя школьница Ева Масна. Год назад она стала инициатором поездки в Бородянский приют за собакой, которую поддержали ее родители. Теперь Умка живет с семьей.

Собака с самыми длинными ушами в Украине

"Больше всего белоснежный Умка любит составлять компанию Еве во всех ее делах – он учит вместе с ней уроки, ходит вместе гулять, смотрит с Евой ее любимые телепрограммы и готов защищать ее от всех на свете, даже от тигра со львом. Что касается удивительных ушей щенка, то это, конечно, результат генетического скрещивания разных пород", – отметила руководитель Национального реестра рекордов.

Фото длинноухого Умки покорили сеть. Под публикацией пользователи оставили восторженные комментарии. Некоторые отметили, что пес похож на кролика.

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