Собака отгрызла уши и пальцы: в Славянске произошло жуткое ЧП с ребенком

В Славянске Донецкой области собака изувечила 2-летнего ребенка, пока его мать спала. С многочисленными травмами мальчик был госпитализирован.

Об этом сообщила пресс-служба Славянского отдела полиции в Донецкой области. Происшествие случилось 4 октября.

"Если в результате проверки будет установлено, что родители должным образом не выполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию малолетнего ребенка, то они будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком)", - сказано в сообщении.

По словам знакомых семьи, беременная мама уложила ребенка на дневной сон и сама тоже легла спать. Однако ребенок выбежал на улицу, где находилась домашняя дворняга.

"Ребенок проснулся, взобрался на табуретку, открыл крючок и пошел гулять в одних колготках. Подошел к собаке. Дворняга накинулась на ребенка, хоть и была на цепи. Восприняла ребенка как добычу", - пишут в сообществе "ХТЗ не без добрых людей" в Facebook.

Как уточняет новостной портал "Город Х", сейчас мальчик находится в Харьковской областной детской больнице. Он лишился 3 пальцев на руке и ушей, а также получил тяжелую психологическую травму.

Facebook

Харьковские паблики опубликовали фотографии ребенка с просьбой о помощи. Медики советуют делать пластическую операцию за границей, примерная стоимость которой составляет 65 тысяч гривен. Для семьи это неподъемная сумма.

Facebook

Facebook

Facebook

Желающие помочь могут обратиться по номеру телефона +380 (50) 864 68 45 - бабушка Штепа Елена Витальевна. 5168 7426 0626 3634 - номер карты для помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на жительницу Мелитополя напала бродячая собака.