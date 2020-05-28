Собак научили определять COVID-19 по запаху: ученые рассказали, как это поможет людям

Собак-помощников в сфере медицинской диагностики научили распознавать запах коронавируса.

Об этом говорится в результатах научного исследования Хельсинского университета (Финляндия). За несколько недель эксперимента, собаки определяли мочу людей, инфицированных COVID-19, почти идентично стандартным ПЦР-тестам. В будущем собаки смогут выявить инфицированных людей в домах престарелых или в аэропортах.

"Мы получили основательный опыт в обучении собак, выявляющих запах заболеваний. Было фантастически следить за тем, как быстро собаки воспринимают новый запах", – рассказал руководитель группы Dog Risk Анна Хиелм-Бьеркман.

Соучредитель Немецкого центра помощи собакам Лука Барретт отметила, что некоторые заболевания имеют специфические обонятельные признаки, по которым дрессированные собаки могут ощущать их с удивительной точностью.

"Собаки могут обнаружить рак молочной железы с 93% вероятностью, а рак легких с 97% вероятностью. Также они обнаруживают рак кожи, рак толстой кишки, рак яичников и рак простаты", – сказала она.

В исследовании принимали участие лабрадоры-ретриверы, кокер-спаниели и овчарки.

До сих пор ученым непонятно, какие вещества в моче вызывают появление характерного запаха COVID-19. Поскольку коронавирус атакует не только легкие, но и повреждает сосуды, почки и другие органы, изменение запаха мочи фиксируется у всех пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нидерландах собака и три кошки заболели коронавирусом COVID-19. Предполагается, что болезнь передалась им от хозяев.

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