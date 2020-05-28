Главная Новости
29 мая • обновлено в 03:16
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Собак научили определять COVID-19 по запаху: ученые рассказали, как это поможет людям

1.2т
Читать материал на украинском

Собак-помощников в сфере медицинской диагностики научили распознавать запах коронавируса.

Об этом говорится в результатах научного исследования Хельсинского университета (Финляндия). За несколько недель эксперимента, собаки определяли мочу людей, инфицированных COVID-19, почти идентично стандартным ПЦР-тестам. В будущем собаки смогут выявить инфицированных людей в домах престарелых или в аэропортах.

"Мы получили основательный опыт в обучении собак, выявляющих запах заболеваний. Было фантастически следить за тем, как быстро собаки воспринимают новый запах", – рассказал руководитель группы Dog Risk Анна Хиелм-Бьеркман.

Собак научили определять COVID-19 по запаху: ученые рассказали, как это поможет людям

Соучредитель Немецкого центра помощи собакам Лука Барретт отметила, что некоторые заболевания имеют специфические обонятельные признаки, по которым дрессированные собаки могут ощущать их с удивительной точностью.

"Собаки могут обнаружить рак молочной железы с 93% вероятностью, а рак легких с 97% вероятностью. Также они обнаруживают рак кожи, рак толстой кишки, рак яичников и рак простаты", – сказала она.

В исследовании принимали участие лабрадоры-ретриверы, кокер-спаниели и овчарки.

До сих пор ученым непонятно, какие вещества в моче вызывают появление характерного запаха COVID-19. Поскольку коронавирус атакует не только легкие, но и повреждает сосуды, почки и другие органы, изменение запаха мочи фиксируется у всех пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нидерландах собака и три кошки заболели коронавирусом COVID-19. Предполагается, что болезнь передалась им от хозяев.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Глеб Иванов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 382.

    Вылечились: 8439. Умерли: 669.

  • В мире заболели более 5,8 млн человек, погибли – более 359 тысяч.

  • Вирусолог предупредила о второй волне эпидемии COVID-19 в Украине.

  • В Украине есть эффективный препарат от СOVID-19: врач рассказала, почему им почти не лечат.

  • Украина прошла пик коронавируса: в НАНУ сделали обнадеживающий вывод.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги