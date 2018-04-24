"Собачки Павлова": коммунисты Чернигова стали посмешищем в сети

В Чернигове сторонники запрещенной в Украине Коммунистической партии 22 апреля возложили цветы к месту, где ранее стоял памятник Владимиру Ленину, в честь его дня рождения.

Коммунисты возмутились тем фактом, что в Украине не осталось мест для их поклонения и обвинили в этом "фашистов", сделавших в Украине "госпереворот" в 2014 году. Фото с своеобразного ритуального действия они опубликовали на своем сайте.

"Дело великого Ленина воплощается в жизнь и развивается в настоящее время во многих уголках планеты Земля. И как бы не топтались бандиты-националисты по памятникам и символам советского периода истории — будущее человеческой цивилизации за социализмом и коммунизмом", — пишут пророссийские пропагандисты.

Возложение к месту, где ранее был памятник Ленину Сайт Коммунистической партии

Возложение к месту, где ранее был памятник Ленину Сайт Коммунистической партии

Они также отметили, что акции, подобные черниговской, прошли и в других населенных пунктах области, однако уточнили, что в некоторых поселках и городах намеренно не возлагали цветы к руинам постаментов Ленину, поскольку они "осквернены националистическими символами".

Странная акция черниговских коммунистов вызвала резонанс в сети и стала поводом для шуток в среде пользователей.

Так, украинский националист Вадим Позняков, разместив фото с возложения цветов Ленину у себя в Facebook, охарактеризовал происходящее как идиотизм.

Данным постом поделился журналист Денис Казанский и сравнил действия поклонников коммунистов с поведением кошки в лотке.

"В Чернигове в день рождения Ленина коммунисты приносили цветы к пустому месту, где когда-то стоял его памятник. Долго думал, что же мне это напоминает, а потом вспомнил. Когда у меня был кот, сначала я сыпал ему наполнитель в туалет, а потом в какой-то момент забил на это. Но он все равно каждый раз рефлекторно продолжал скрести лапой в пустом горшке, зарывая свой кал в пустоту", — с сарказмом отмечает он.

В Чернигове в день рождения Ленина коммунисты приносили цветы к пустому месту, где когда-то стоял его памятник.



Когда у меня был кот, сначала я сыпал ему наполнитель в туалет, а потом перестал, но он все равно рефлекторно скреб лапой в пустом горшке. Почему-то вспомнилось... pic.twitter.com/D54cMpKGQK — Денис Казанський (@den_kazansky) 23 апреля 2018 г.

Аналогичную реакцию на акцию ко дню рождения Ленина выразили в комментариях и другие украинцы.

"Нужно срочно на том месте установить памятник Бандере", "У краснопузых — дополненная реальность в голове. Памятника нет, а они его видят", "Кота жалко, коммунистов — нет", "Они думают, что Ильича зарыли на том же месте?", "Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно! Маск авто в космос запускает, а эти в песочнице возятся! Союза след не хочет стираться!", "Их надо мордой в эти цветы тыкать и говорить: "Кто это сделал?", "Собачки Павлова", "В дополнение к теме. Есть идея — на этом месте поставить биотуалет. К нему будут приносить цветы. Красиво же", "Если курице отрубить голову, она какое-то время еще будет бежать!", "Скучают по сильной руке и ремне хозяина. Сжалился бы кто-то, дал по морде, что ли", — иронизируют они.

Как сообщал "Обозреватель", в Кривом Роге возле Покровского райисполкома торжественно открыли статую Покровы Божьей Матери на постаменте, где раньше стоял памятник Ленину.