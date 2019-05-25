"Со времен Оранжевой революции": Александр Кирш опубликовал юбилейный блог на ОBOZREVATEL

500-й, юбилейный, текст опубликовал сегодня на OBOZREVATEL постоянный автор ресурса, экономист и народный депутат Украины Александр Кирш.

Политик — один из первых авторов блогов сайта, свои тексты регулярно пишет последние 15 лет.

Александр Кирш Veda.od.ua

"Мы с OBOZREVATEL со времен Оранжевой революции — уже 15 лет. За это время у меня появились постоянные читатели, которые активно читают и комментируют мои тексты. Пишу статьи на разны темы, но в основном это политика, психология, соционика. Тексты вошли в мои книжки, которые я часто презентую своим коллегам", — отметил Кирш.

Как сообщал OBOZREVATEL, вышел второй номер журнала Obozrevatel: звезда "Квартала 95" и больше интересного контента.

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