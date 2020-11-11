Со стороны Крыма зафиксировали выброс токсических веществ

Около административной границы с оккупированным Россией Крымом в Херсонской области зафиксировали загрязнение воздуха со стороны завода "Крымский титан" (Армянск).

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Мониторинг проводился в Чаплынском и Каланчацком районах.

"За время наблюдения было выявлено превышение как максимально разовых, так и среднесуточных предельно допустимых концентраций по метану, сероводорода, углеводным насыщенным оксида азота, озона, диоксида серы, фенола, ксилола, этилбензола, стерола", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мониторинг состояния воздуха в зоне влияния деятельности завода "Крымский титан" был начат 20 октября и продлится до 12 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Армянске на севере оккупированного Россией Крыма на заводе "Крымский титан" произошел выброс сернистого ангидрида.