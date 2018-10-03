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Со снегом и морозом: синоптики рассказали, каким будет Новый год-2019

1.7тЧитать материал на украинском

Новый год-2019 будет со снегом и морозом, а также температурой до -18 ночью и -10 градусов днем.

Такую погоду на праздники прогнозируют метеорологи, сообщает ТСН. Отмечается, что первые заморозки ударят уже во второй половине октября – до минус -8 ночью. Первый снег, по прогнозам, выпадет в конце ноября.

Мороз продержится недолго – в начале декабря температура начнет расти. Однако в конце месяца вновь произойдет резкое похолодание, оно придется как раз на несколько праздничных дней.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам, в Украине предстоящая зима по сравнению с предыдущими периодами будет теплее, а существенное похолодание ожидается только в отдельные дни.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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