Со снегом и морозом: синоптики рассказали, каким будет Новый год-2019

Новый год-2019 будет со снегом и морозом, а также температурой до -18 ночью и -10 градусов днем.

Такую погоду на праздники прогнозируют метеорологи, сообщает ТСН. Отмечается, что первые заморозки ударят уже во второй половине октября – до минус -8 ночью. Первый снег, по прогнозам, выпадет в конце ноября.

Мороз продержится недолго – в начале декабря температура начнет расти. Однако в конце месяца вновь произойдет резкое похолодание, оно придется как раз на несколько праздничных дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам, в Украине предстоящая зима по сравнению с предыдущими периодами будет теплее, а существенное похолодание ожидается только в отдельные дни.