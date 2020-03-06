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6 марта • обновлено в 17:52
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Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтер Все статьи автора

Снова беда: нужно дорогостоящее лекарство для воина

2.3т

Репост максимально, максимально! Снова беда, у нашего воина, морпеха, после 6 курсов химии ухудшилось состояние и нужно дорогостоящее лекарство. У него остаточное опухолевое образование, лимфома Ходжкина, которое требует более современного подхода и лекарств нового поколения. Решается вопрос о трансплантации костного мозга.

Снова беда: нужно дорогостоящее лекарство для воина

Facebook Наталии Юсуповой

Снова беда: нужно дорогостоящее лекарство для воина

Facebook Наталии Юсуповой

Снова беда: нужно дорогостоящее лекарство для воина

Facebook Наталии Юсуповой

Снова беда: нужно дорогостоящее лекарство для воина

Facebook Наталии Юсуповой

Снова беда: нужно дорогостоящее лекарство для воина

Facebook Наталии Юсуповой

Я очень хорошо знаю Володю, он скромный и замечательный парень и мы за него переживаем всей душой. Ему всего 27 лет и он хочет жить..Я взяла на себя обязательство за это лекарство, стоит оно 113 тыс, у меня есть запас денег 41 тыс и ещё нужно 73 и это не конец лечения, самое сложное ещё впереди. Ещё, я собирала на аппарат для операционной 44 тыс и на слуховые аппараты для бойца (40 тыс) все куплено, чеки публикую + 8 тыс анализы для онкобольного воина.

Очень прошу помочь, кто чем может!! Каждая копейка, это путь к выздоровлению человека!! Как только выкуплю лекарство, чек как всегда опубликую.

Карты для помощи 4627 0551 5012 8394 Приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк

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Автор
Наталья Юсупова Наталья Юсупова
Тема
Помощь раненым в АТО военным
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Наталии Юсуповой
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Комментарии
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Белый Человек
Белый Человек
А чё, парашенко помочь не может? Он же патриот, вот за мову-виру по всей стране выступал))).
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Пусть зеленкой поят...)
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Убитые им дети тоже хотели жить...
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